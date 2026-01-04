L’Union africaine (UA) a réagi à l’agression américaine contre le Venezuela, qui a conduit à l’enlèvement du président Nicolás Maduro dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026.

Dans un communiqué, l’organisation panafricaine dit suivre avec « une vive préoccupation » l’évolution récente de la situation au Venezuela à la suite de l’enlèvement du chef de l’État. Elle réaffirme, sans citer explicitement les États-Unis, « son attachement inébranlable aux principes fondamentaux du droit international, y compris le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à l’autodétermination, tel qu’il est consacré dans la Charte des Nations Unies ».

Par ailleurs, l’UA insiste sur la primauté du dialogue dans le règlement pacifique des différends. « L’Union africaine souligne que les défis internes complexes auxquels le Venezuela est confronté ne peuvent être résolus de façon durable que par le biais d’un dialogue politique inclusif entre les Vénézuéliens », indique le texte, tout en exprimant la solidarité de l’institution continentale avec le peuple vénézuélien.

« L’Union africaine appelle toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect du droit international pour prévenir toute escalade et préserver la paix et la stabilité régionales », exhorte le communiqué.