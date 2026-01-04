Les huitièmes de finale de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ont démarré ce samedi 03 janvier sur le sol marocain avec deux affiches au programme.

Dans la première affiche de la journée, le Sénégal s’est imposé face Soudan dans un match renversant au grand stade de Tanger, tandis que le Mali s’est offert la Tunisie au bout du suspense, au stade Mohamed V de Casablanca.

La nouvelle année a débuté avec le lancement des huitièmes de finale de la CAN2025, démarrée le 21 décembre dernier, au royaume du Maroc. Une étape de la compétition où aucune équipe n’a droit à l’erreur, tout se joue désormais entre la victoire ou le retour à la maison.

Le Sénégal renverse facilement le Soudan

Leader du groupe D, le Sénégal a reçu le Soudan au grand stade de Tanger. Menés d’entrée par les crocodiles du Nil suite à l’ouverture du score par Aamir Abdellah, les sénégalais se sont vus inquiétés pour les premières minutes.

Portés par une attaque puissante, les Lions de la Teranga ont rugit à quelques minutes de la pause grâce à un doublé de Pape Guye (29′ et 45+3′).

A la reprise, le sélectionneur, Pape Tiaw opére des changements tactiques qui vont permettre aux coéquipièrs de Sadio Mané de maintenir leur domination. Ils trouvent le chemin des filets du troisième but à la 77ème minute, grâce à Ibrahim M’Bayé, entré quelques minutes plutôt. Le sociétaire du Paris Saint-Germain devient par la même occasion, le plus jeune buteur en Coupe d’Afrique des Nations, soit 17 ans et 344 jours.

Score finale, 3-2 pour le Sénégal qui se hisse aux quarts de finale pour la 11ème fois de son histoire, en 18 participations.

La Mali s’offre la Tunisie au bout du suspense

La première affiche choc des huitièmes de finale a toutes ses promesses dans l’enceinte du stade Mohamed V entre les Aigles du Mali et les Aigles du Carthage, devant plus de 40.000 spectateurs.

Après une entame en faveur des Tunisiens, dominateurs en première période, il a fallu fin du temps réglementaire de la deuxième explication assister à l’ouverture du score. Sur un coup de tête, Firas Chaouat a donné l’avantage à la sélection Tunisienne à la 88ème minute de jeu. Réduits à 10 depuis la demi-heure du jeu, les maliens ont pu renverser à une minute du coup sifflet final de la rencontre. Sur un penalty, Lassine Sinayoko ramène les deux équipes à égalité et prolonge le suspense jusqu’aux prolongations.

Après les 120 minutes de rude bataille, les deux Aigles se sont départagés à la séance des tirs au but. Une séance à l’issue de laquelle, maliens se sont imposés (3-2).

La sélection malienne retrouvera le Sénégal, en Quarts de finale, vendredi prochain, au Grand stade de Tanger.