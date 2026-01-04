Lors d’une rencontre tenue ce vendredi 2 janvier 2026 au ministère des Affaires étrangères, le représentant résident de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Guinée, Louis Blaise Aka-Brou, a salué les avancées enregistrées dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel. Le diplomate ouest-africain s’est notamment réjoui du bon déroulement de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier.

Alors que les résultats provisoires proclamés par la Direction générale des élections (DGE) donnent le président de la transition et candidat sortant, Mamadi Doumbouya, vainqueur du scrutin, l’attention se tourne désormais vers la Cour suprême. Cette juridiction reste la seule instance compétente pour examiner d’éventuels contentieux électoraux et proclamer les résultats définitifs.

Quatre ans après le coup d’État, Louis Blaise Aka-Brou estime que la transition guinéenne est entrée dans une phase décisive. Il a exprimé sa satisfaction quant à l’évolution globale du processus engagé depuis 2021. « Nous sommes donc heureux que cette transition connaisse une fin avec ces élections qui se sont déroulées dans de bonnes conditions. Nous saluons également le peuple guinéen pour sa maturité diplomatique et démocratique », a-t-il déclaré, tout en mettant en avant l’initiative du ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, d’avoir convié le corps diplomatique à cette rencontre.

Revenant sur le cadre des échanges, le représentant résident de la CEDEAO a également souligné l’importance de l’accompagnement des partenaires internationaux durant toute la période de transition.

« Le ministre a réuni les membres du corps diplomatique pour les féliciter du soutien que tous les États et les institutions ont apporté à la Guinée depuis la transition jusqu’à aujourd’hui », a ajouté Louis Blaise Aka-Brou.