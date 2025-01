Forces vives de Guinée projettent une série de manifestations à partir du lundi 6 janvier pour exiger le départ de la junte et la mise en place d’une transition civile. L’ancien président, Alpha Condé, appelle à la mobilisation et lance un message aux forces armées guinéennes.

Dans une vidéo de plus de 4 minutes publiée sur sa page Facebook, l’ancien locataire de Sekhoutoureya, déchu le 5 septembre 2021, a lancé un appel au peuple et aux forces armées guinéennes.

“Je m’adresse à vous en tant que chef suprême des armées. Aujourd’hui vous êtes devant l’histoire. Les forces vives ont appelé le peuple de Guinée à débarrasser des narcotrafiquants qui ont usurpé le pouvoir en massacrant massivement le peuple. Vous avez le choix pour vous mettre au service des narcotrafiquants et massacrer le peuple en tombant dans la poubelle de l’histoire ou être fidèle à votre tradition de vous mettre aux côtés du peuple et nous débarrasser des narcotrafiquants. Pour les forces armées guinéennes la défense de la patrie et du peuple n’a pas de prix”, a-t-il déclaré.