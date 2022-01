Une rencontre des partis politiques, qui a abouti à la création d’un collectif, a eu lieu au siège de l’UFDG, lundi 3 janvier 2022, en présence des différentes coalitions.

Sur la nécessité de la mise en place de cette plate-forme, la présidente du parti FAN a estimé qu’il s’agit d’une union des formations en vue d’accompagner la transition.

Makalé Camara, est intervenue sur cette actualité chez nos confrères de la radio Espace, dans l’émission les GG, ce mardi 4 janvier 2022. Elle a martelé que pour une bonne transition, une ‘’nécessité s’impose’’, celle de s’unir : «L’union des politiques est une nécessité pour accompagner à bon port cette transition. Nous voulons faire des contributions, parce que lorsqu’on parle de transition, elle est éminemment politique. Une transition se déroule entre deux élections dont celle passée et celle à venir. Toute transition doit aboutir à une élection et quand on parle d’élection, forcément les partis politiques sont en première ligne et nous pensons que nous devons contribuer à sa réussite pour le bonheur de tous les Guinéens», a-t-elle soutenu.

Le RPG, ex parti au pouvoir et ses alliés n’ont pas participé à cette rencontre. Cependant, les responsables du parti d’Alpha Condé ont présenté des excuses: «Le Rpg a signé le mémorandum que nous avons adressé au CNRD. Ils ont justifié leur absence par la tenue d’une conférence de presse pour saluer la décision du président Doumbouya pour l’évacuation d’Alpha Condé.

Ils se sont engagés avec nous, ils nous ont appelés jusqu’à la dernière minute pour dire qu’ils allaient finir à temps leur conférence et nous rejoindre à cette rencontre…», a expliqué Makalé Camara, présidente du Front pour l’alliance nationale.