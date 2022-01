A travers un décret pris la semaine dernière par le président de la transition, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, a vu ses missions clarifiées par rapport à l’organisation prochaines des élections.

« Le MATD est chargé […] d’appuyer l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l’organisation des élections politiques et des référendums en République de Guinée, ainsi que l’établissement et la mise à jour du fichier électoral.»

Interrogé sur la question ce mardi 04 janvier 2022, le président du parti ARENA accepte la décision du président de la transition qu’il qualifie d’historique et essentielle.

« Premièrement, il n’y a pas d’opposition en période de transition, il n’y a que des partenaires. Deuxièmement, la question de la responsabilité des organes de gestion dans les pays africains a démontré son inefficacité, son manque de transparence. Il n’y a pas de CENI en France, en Amérique etc…Je suis tout à fait en harmonie avec cette décision qui est historique et essentielle. Mais j’aurais souhaité que ce soit le Conseil National de la transition qui le fasse pas par ordonnance. En clair, je voudrais que le MATD s’occupe de l’organisation des élections », a-t-il laissé entendre.

Parlant des assises annoncées par le président de la transition, ce leader politique estime que cela ne va pas régler la question de la réconciliation nationale dans le pays.

«La décision présidentielle engage tous les Guinéens épris dans le respect des opinions. Ce qu’il faut faire valoir, c’est la prise en compte des aspects juridiques, historiques, sociologiques de la nation. Les assises portant sur une vaste campagne de sensibilisation des Guinéens et Guinéennes pour acter la transition. Ces assises ne vont pas régler la question de la réconciliation », affirme Dr Sékou Koureissy Condé dans l’émission les GG de la radio Espace Fm.

Pour que ces assises soient une réussite pour le peuple de Guinée, le leader du parti ARENA apporte des directives.

«Si on nous consulte, il faut définir exactement la feuille de route de ces assises. Nous sommes un pays composé de quatre régions naturelles avant qu’une histoire lourde et porteuse de violences», a-t-il conclu.