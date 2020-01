Crise politique: Le ministre du Commerce demande aux commerçants de se ressaisir

Boubacar Barry, ministre guinéen du Commerce a, en marge de sa conférence de presse ce vendredi 3 janvier 2020 à Conakry, réagi à la dernière sortie médiatique de Chérif Mohamed Abdallah président du Groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) qui menace de fermer tous les marchés du pays.

« Ce sont des gens qui veulent aller à un environnement politique qui ne dit pas son nom. Je m’insurge contre cette manière de faire et je condamne avec la plus grande fermeté ce type d’attitude. Je demande à Monsieur Abdallah de se ressaisir, et qu’il n’entraîne pas les organisations socioprofessionnelles à aller à des activités politiques qui ne leur concernent nullement pas. Les opérateurs économiques ne sont pas concernés par ces questions politiques. Le gouvernement prendra toutes les dispositions, et chacun assumera la responsabilité de ses actes. Le GOHA n’est qu’une simple ONG« , a-t-il indiqué devant les médias.

Membre du front national pour la défense de la Constitution (FNDC), le GOHA demande à ses partisans à se mobiliser pour la défense de la Constitution et le troisième mandat en Guinée.