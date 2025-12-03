3 décembre 2024 – 3 décembre 2025 : cela fait désormais un an que le journaliste Habib Marouane Camara, responsable du site Lerévélateur224, a été enlevé en banlieue de Conakry, par des hommes encagoulés. Depuis ce jour, aucune nouvelle. Sa famille, ses proches et ses collaborateurs ignorent toujours où il se trouve et dans quel état.

Les organisations de la société civile, les défenseurs des droits humains ainsi que plusieurs acteurs politiques continuent de réclamer une enquête crédible et transparente. Mais, à ce jour, aucune communication officielle n’a été faite sur l’avancement des investigations.

Lors d’une rencontre avec le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG), le Premier ministre Bah Oury avait pourtant promis de s’enquérir de la situation et de vérifier si le journaliste se trouvait entre les mains des services de l’État. « Le chef du gouvernement a rassuré que, si tel est le cas, les droits et libertés de Marouane seront respectés et que son dossier sera traité conformément à la loi », avait indiqué le responsable de la communication du SPPG.

Un an plus tard, le silence des autorités demeure total, et les inquiétudes s’intensifient autour de cette disparition qui reste l’une des plus préoccupantes pour la presse guinéenne.