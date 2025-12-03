En marge de la cérémonie officielle de lancement du processus d’obtention du permis moto, plusieurs participants ont interpellé les autorités sur les difficultés persistantes pour se procurer la carte d’identité biométrique, un document indispensable à la constitution du dossier de permis de conduire.

Sensible à ces préoccupations, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a annoncé son engagement à faire bouger les lignes.

« C’est vrai, certains ont signalé les obstacles rencontrés pour obtenir la carte d’identité ou le passeport. En tant que porte-parole du gouvernement, je m’engage, en votre nom, à interpeller le ministère de la Sécurité et celui de l’Administration du Territoire afin qu’ils facilitent et accélèrent la délivrance des cartes d’identité que le chef de l’État a rendues gratuites pour tous les citoyens », a-t-il déclaré.

Cette problématique avait déjà été portée devant le gouvernement par le Conseil national de la Transition (CNT). L’institution avait rappelé que, malgré la gratuité de la première demande de la carte nationale d’identité biométrique et la prise en charge totale des coûts par la Présidence, cette mesure peine toujours à être appliquée sur le terrain.

Pour le ministre des Transports, cette situation ne doit en aucun cas ralentir la dynamique engagée par les autorités de la transition. Selon lui, le pays dirigé par le président Mamadi Doumbouya « continue d’avancer vers la modernité, vers un État organisé et soucieux de la sécurité des citoyens ».

L’instauration du permis moto, de l’auto-école et de l’offre de formation qui l’accompagne constitue, selon le ministre, un nouvel exemple de l’attention que le chef de l’État et le gouvernement accordent à la jeunesse.