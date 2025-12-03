Un an jour pour jour après la disparition forcée de son mari, l’épouse du journaliste Habib Marouane Camara a lancé un cri d’alarme lors d’une conférence de presse tenue ce 3 décembre 2025.

Très éprouvée, Mariama Lamarana Diallo a livré un témoignage bouleversant. « C’est une période très difficile pour moi, sa famille et vous en tant que confrères. » Elle a également évoqué les interrogations récurrentes de ses enfants, dont l’aîné a fini par comprendre que « son papa a été arrêté », a-t-elle expliqué, décrivant un quotidien marqué par une profonde détresse psychologique. « Imaginez laisser un bébé nouveau-né à la maison et s’occuper d’un autre enfant en crise, l’envoyer vers une clinique en pleine nuit…»

Depuis plusieurs semaines, confie-t-elle, des appels anonymes se multiplient, souvent en pleine nuit. Des actes qu’elle interprète comme des tentatives d’intimidation. « Je reçois parfois des appels masqués ou provenant de numéros que je ne connais pas. Cela fait deux ou trois fois maintenant. Le premier appel remonte à un moment déjà : j’ai décroché, j’ai dit “allô”, et la personne au bout du fil m’a répondu : “Allô, c’est madame Camara”. Je n’ai pas répondu ni affirmé quoi que ce soit, j’ai juste demandé : “C’est qui ?”. Il était environ 3h30 ou 3h34 du matin. La personne a aussitôt raccroché. Un peu plus tard, j’ai reçu un autre appel : cette fois, personne ne parlait. La ligne a été coupée. Le troisième appel aussi était masqué, encore à une heure tardive. Si ces appels sont faits dans l’intention de m’intimider, c’est peine perdue. Je ne perds pas espoir, je vais continuer, je ne m’arrêterai pas tant que mon mari ne sera pas de retour à la maison. Il était malade au moment de son arrestation. J’espère de tout cœur qu’il a accès à un traitement médical là où il est. »

Elle souligne également le profond désarroi de la famille du journaliste. « Habib Marouane a laissé une mère très triste, qui ne sait plus à quel saint se vouer. Même si la table est garnie, elle n’arrive plus à se nourrir. Son père, malade et affaibli par l’âge, est insupportable. Je ne sais pas où est Habib Marwan, par qui il est détenu, s’il est en vie ou s’il est mort.»