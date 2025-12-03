Au lendemain de leur retrait du protocole d’accord signé le mardi 2 décembre 2025 entre le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) et le gouvernement, la Fédération syndicale professionnelle de l’éducation (FSPE) et le Syndicat national de l’éducation (SNE) ont salué la « réussite des deux jours de grève » et exhorté les enseignants à poursuivre la mobilisation jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications.

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’Intersyndicale de l’Éducation a adressé ses « salutations fraternelles » et ses « remerciements les plus sincères » à l’ensemble des enseignants et travailleurs du secteur mobilisés dans les huit régions administratives, les treize communes de Conakry et les trente-trois préfectures du pays. Elle souligne que cette participation massive a été déterminante dans le succès du mot d’ordre de grève générale et illimitée.

L’organisation met en avant l’implication exemplaire du corps enseignant à travers le pays : « Votre engagement à Coyah, Dubréka, Forécariah, Télimélé, Kindia, Pita, Dalaba, Mamou, Koubia, Mali, Tougué, Labé, Siguiri, Kouroussa, Mandiana, Kankan, Kérouané, Kissidougou, Faranah, Dabola, Dinguiraye, Nzérékoré, Lola, Yomou, Beyla, Macenta, Guéckédou, Boffa, Boké, Fria, Gaoual, Koundara et Mandiana a été déterminant pour assurer la réussite totale des deux premiers jours de la grève sur toute l’étendue du territoire national », indique-t-elle.

L’Intersyndicale salue par ailleurs « une mobilisation disciplinée, un courage remarquable et un sens élevé du devoir syndical », réaffirmant que « les enseignants de l’intérieur constituent la véritable colonne vertébrale de cette lutte, porteurs d’une conscience professionnelle et citoyenne irréprochable».

Elle appelle enfin les enseignants à poursuivre la grève et à respecter rigoureusement le mot d’ordre : « L’Intersyndicale vous encourage à maintenir l’observation stricte du mot d’ordre jusqu’à la satisfaction intégrale de l’ensemble des points inscrits dans le mémorandum. »

Le communiqué conclut en rappelant que « seuls les signataires de l’avis de grève sont habilités à lever ou à suspendre la grève ».