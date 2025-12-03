De retour de Gambie, où ils ont brillamment décroché leur qualification pour la Coupe d’Afrique scolaire, les joueurs et joueuses de l’équipe nationale scolaire U15 de Guinée ont été reçus ce jeudi à la Primature par le Premier ministre, Bah Oury.

S’adressant aux jeunes athlètes, le chef du gouvernement a salué leur performance et souligné l’exemplarité de leur parcours : « Vous, les plus jeunes, vous montrez la voie aux anciens. Vous progressez pas à pas, vous gravissez les échelons. Continuez ainsi. J’ai également retenu qu’il existe des investissements que nous devons impérativement réaliser », a-t-il déclaré.

Bah Oury a insisté sur la nécessité de renforcer le développement du sport en milieu scolaire, en évoquant non seulement la construction d’infrastructures adaptées, mais aussi la formation de personnels qualifiés : « Nous devons investir dans nos écoles, non seulement dans les installations sportives, mais également dans la préparation de cadres et d’enseignants d’éducation physique. Il s’agit d’offrir à nos jeunes un environnement où corps et esprit sont pleinement pris en charge au sein du système éducatif », a-t-il expliqué.

Lors de cette compétition en Gambie, l’équipe féminine s’est imposée en tête du classement, tandis que la formation masculine a décroché la deuxième place, signant ainsi une performance d’ensemble remarquable pour la Guinée.