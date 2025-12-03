L’Intersyndicale de l’Éducation, composée de la Fédération Syndicale Professionnelle de l’Éducation (FSPE) et du Syndicat National de l’Éducation (SNE), a publié ce mercredi 3 décembre 2025 un communiqué d’une rare fermeté pour dénoncer le protocole d’accord signé la veille entre le Gouvernement, le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) et un Syndicat de l’Enseignement Technique qu’elle qualifie de “fantôme”.

Dans ce document rendu public, l’Intersyndicale fustige un “accord honteux et source de discorde”, reprochant aux signataires d’avoir outrepassé leur légitimité. “Ce prétendu Syndicat de l’Enseignement Technique n’est pas membre de l’Intersyndicale de l’Éducation, ni signataire du mémorandum que nous avons déposé. Il n’a, de surcroît, jamais tenu de congrès pour légitimer sa représentativité. Malgré cela, il s’est permis, avec la complicité du Gouvernement et du SLECG, de parapher un protocole dont la négociation était exclusivement réservée aux trois syndicats légitimes composant l’Intersyndicale.”

Plus loin, l’Intersyndicale accuse le Gouvernement d’“amateurisme consternant”, estimant qu’il a choisi de traiter avec des organisations qui “n’ont ni lancé ni déposé d’avis de grève”. “Ils ne peuvent s’arroger le droit de suspendre ou de lever un mot d’ordre de grève qu’ils n’ont jamais lancé. Cette incohérence flagrante démontre l’empressement du Gouvernement à contourner les véritables acteurs du conflit.”

L’organisation pointe également la médiation gouvernementale, qu’elle juge partiale. “Elle a manifestement choisi de prendre fait et cause pour une seule partie, trahissant ainsi l’esprit et les techniques fondamentales de la négociation.”

L’Intersyndicale appelle en conséquence les enseignants du pays à considérer ce protocole comme “un non-événement” et réaffirme le caractère “apolitique et purement social” de leur mouvement.

Les principales revendications, elles, demeurent inchangées :

la signature du statut particulier des personnels de l’Éducation ;

l’engagement des enseignants contractuels communaux non retenus après l’évaluation pratique ;

le déblocage et le paiement des arriérés de salaire ainsi que de la prime d’incitation;

le paiement de la prime de fonction des hauts cadres et responsables déconcentrés du secteur.