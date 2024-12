Nous venons d’apprendre, le journaliste et éditorialiste Habib Marouane Camara a été arrêté dans la soirée de ce mardi 3 décembre 2024 à Conakry.

L’information a été confirmée par son épouse, qui a partagé la nouvelle via un post sur les réseaux sociaux. “Il a été arrêté devant la résidence de KPC avec qui il avait un rendez-vous. C’est arrivé sur place qu’il a constaté la présence des pick up de la gendarmerie. Les agents l’ont intimé de descendre, ils ont jeté son téléphone et l’ont embarqué vers une destination inconnue.’

“On vient de m’informer qu’un commando est à ma trousse pour m’éliminer physiquement. Dieu merci, on meurt toujours de quelque chose”, avait-il posté il y a quelques jours.

Le journaliste Habib Marouane Camara est le fondateur du site d’informations Lerevelateur224. Pour l’heure, les raisons de cette interpellation ainsi que son lieu de destination restent inconnues.