Le club guinéen, Foot Élite a annoncé à travers ses réseaux sociaux, le décès d’un de ses anciens joueurs, Aboubacar Kéita surnommé « Kosciekny ».

L’ancien latéral droit du club de Coléah fait partie des victimes des incidents qui se sont produits au stade du 3 Avril de N’Zérékoré ce dimanche 1er décembre 2024 à l’occasion de la finale du tournoi doté du trophée le Général Mamadi Doumbouya.

Communiqué du club Foot Élite :

« Académie Foot-Elite a l’immense tristesse de vous annoncer le décès de son ancien joueur, Aboubacar Keïta, surnommé Koscielny, qui nous a tragiquement quittés à N’Zérékoré. Le décès est survenu à la suite de la tragédie qui s’est déroulée lors d’un événement au stade 03 Avril de N’Zérékoré, un incident dramatique qui a profondément marqué la communauté sportive guinéenne.

Aboubacar Keïta a été l’un des joueurs de notre équipe. En tant que latéral droit, il a fait preuve d’un engagement exceptionnel et d’une détermination sans faille pour défendre les couleurs de Guinée Foot-Élite.

En ce moment de deuil, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille biologique, ainsi qu’à l’ensemble de la famille sportive de Guinée, qui perd un de ses plus fidèles serviteurs. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître, et nous les assurons de notre soutien indéfectible dans cette épreuve difficile ».

Pour rappel Foot Élite est un club de l’international guinéen, Fodé Mansaré. Le club de Bonfi a fini champion de la deuxième division guinéenne la saison dernière et est promu en Ligue 1 pour cette saison 2024-2025.