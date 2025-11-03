Après son investiture par le Front pour l’Alliance Nationale (FAN) le 30 octobre dernier, Hadja Makalé Camara a officiellement déposé, ce lundi 3 novembre 2025, sa candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain. L’acte a eu lieu à la chambre de greffe de la Cour suprême, dernier jour fixé par la Direction générale des élections pour le dépôt des dossiers.

À sa sortie de la salle, la présidente du FAN s’est dite satisfaite du bon déroulement de la procédure. “Je suis venue ce matin déposer ma candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Ça s’est très bien passé, puisque mon dossier est complet. Ils l’ont vérifié, tout est là, et on m’a remis un récépissé”, a-t-elle déclaré.

Interrogée sur ses chances de remporter le scrutin, l’ancienne ministre des Affaires étrangères a affiché une confiance sereine. “Allez demander aux militants, allez demander aux Guinéens. Je pense qu’une candidature féminine est exceptionnelle. Ce pays doit savoir que les femmes ont du talent, qu’elles ont de l’expérience, qu’elles ont de la bonne volonté, et qu’avec les femmes, c’est une gestion vertueuse.”

Évoquant le contexte politique actuel, Hadja Makalé Camara a rappelé la portée symbolique de sa candidature dans une période de transition. “La particularité, c’est que nous sommes dans un régime d’exception et que nous voulons passer à un État normal. Je pense qu’avec cette candidature, je rebelote, mais avec beaucoup plus de confiance en moi et en le peuple de Guinée, qui va certainement voter pour une femme.”

Face aux rumeurs selon lesquelles sa démarche serait encouragée par le Général Mamadi Doumbouya, la présidente du FAN a répliqué sans détour : “Ça, c’est avoir une étroitesse de vue. Les gens sont focalisés sur la médiocrité. Moi, je suis pour quelqu’un qui avance dans la vie. Je ne suis pas à ma première expérience, c’est ma deuxième. Je ne vois pas pourquoi on douterait de ma candidature. Je suis là pour que la Guinée vote pour une femme, car ce serait la première fois dans l’histoire qu’une femme soit mise dans le fauteuil présidentiel. Je pense que la gouvernance féminine est complètement différente, parce que la femme a de l’empathie pour son peuple.”

Et de conclure sur un message d’apaisement : “Je veux dire à la population que nous devons voter dans la paix, la dignité et la transparence, pour que ce soit la démocratie qui gagne. Mon message à la population est un message de paix et de sérénité. Il ne faut pas se laisser manipuler ni coloniser par qui que ce soit à travers ces élections. Je resterai toujours ferme dans cette conviction.”

Avec ce dépôt de candidature, Hadja Makalé Camara devient la première femme à se lancer officiellement dans la course présidentielle de 2025, incarnant une voix féminine qui veut peser dans la transition vers « un État normal ».