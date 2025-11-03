Le compte à rebours est arrivé à son terme. Ce lundi 3 novembre 2025 marque la date butoir fixée par la Direction générale des élections pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle prévue le 28 décembre 2025.

Conformément à l’article 46 de la Constitution, “les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle 55 jours au plus tard avant la date du scrutin”. Le même article précise que “la Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats 45 jours au plus tard avant le scrutin”.

En l’absence de la Cour constitutionnelle, c’est la Cour suprême qui assure provisoirement ce rôle. Plusieurs leaders politiques, dont Lansana Kouyaté (PEDN) et Ousmane Kaba (PADES), y ont déjà déposé leurs dossiers.

Mais une question continue de dominer toutes les conversations politiques : Mamadi Doumbouya sera-t-il candidat ?

Le président de la transition, qui a obtenu sans difficulté le parrainage des présidents des délégations spéciales — tous nommés par lui en remplacement des maires élus — entretient toujours le suspense.

Pendant que ses proches multiplient les signaux favorables à sa candidature, le chef d’état-major général des armées, le général Ibrahima Sory Bangoura, a récemment appelé le chef de l’État à “écouter les aspirations du peuple”, une manière à peine voilée de lui demander de se lancer dans la course.

À quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures, tous les regards sont tournés vers la Cour suprême, où pourrait se jouer une page décisive de la transition guinéenne