Le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi a annoncé, ce vendredi 3 octobre 2025, le calendrier officiel du concours d’entrée aux Écoles techniques et professionnelles.

Selon le communiqué du secrétariat général, les épreuves se dérouleront du 6 au 12 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire national. Ce concours est réservé :

aux candidats ayant postulé dans les Écoles techniques et professionnelles publiques, toutes filières confondues ;

aux candidats des Écoles techniques et professionnelles privées, uniquement pour les programmes liés à la santé.

Pour accéder aux centres d’examen, chaque candidat ayant reçu son procès-verbal via la plateforme PARCOURS PRO devra obligatoirement présenter une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité ou passeport). À défaut, toute autre pièce officielle permettant de l’identifier pourra être acceptée, telle que le badge du BAC ou du BEPC, la carte d’électeur ou le permis de conduire.

Le ministère invite également les candidats à contacter les Inspections régionales de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi pour obtenir toute information complémentaire sur les centres, les modalités de participation et les conditions d’accès.