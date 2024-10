Le conseiller en communication de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), Souleymane Souza Konaté, a vivement réagi aux accusations de “chantage politique” portées par le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, lors de son discours à la nation du lundi 1er octobre 2024.

Le président a réaffirmé son engagement “inébranlable” à faire de la justice le pilier du développement en Guinée, promettant de poursuivre la lutte contre la corruption malgré “toutes les tentatives de chantage politique”. Il a souligné que sa “main ne tremblera jamais” face à ces défis.

Souleymane Souza Konaté, prenant la parole au nom de l’UFDG, a rejeté ces accusations, qualifiant le discours présidentiel de déconnecté de la réalité. “Le CNRD, à sa prise de pouvoir, s’était présenté comme un groupe vertueux, déterminé à lutter contre la corruption et les abus politiques, économiques et sociaux”, a-t-rappelé. Cependant, selon lui, la junte n’a pas tenu ses promesses : “Aujourd’hui, ils ne font pas mieux que le régime qu’ils ont renversé. Le chantage politique n’a pas sa place ici. Les acteurs politiques opposés à la gouvernance actuelle ne sont plus en mesure d’agir, ce sont ces hommes qui dirigent le pays.”

Il a ensuite dénoncé la fermeture des médias indépendants sous le CNRD, qualifiant cette action d’“étouffement” des scandales financiers et des critiques envers les dérives du pouvoir. “Les médias qui dénonçaient la corruption, le pillage des ressources, et les assassinats de jeunes manifestants ont été réduits au silence pour cacher l’enrichissement illicite et la volonté de la junte de confisquer le pouvoir”, a-t-il déclaré.

Pour Souza Konaté, le discours du général Doumbouya n’est plus crédible en matière de lutte contre la corruption. “Sa gouvernance est éclaboussée chaque jour par ces pratiques honteuses qui avaient, à un moment, justifié le coup d’État. Ce qui était présenté comme une révolution s’est révélé être un simple coup de palais”, a-t-il ajouté.

Le conseiller a également mis en lumière la rapidité avec laquelle certains proches du régime se sont enrichis : “Depuis l’arrivée du CNRD, l’enrichissement illicite s’est institutionnalisé. Des villas et des immeubles surgissent partout à Conakry et à l’intérieur du pays. Hier encore de simples débrouillards, beaucoup sont devenus ostensiblement riches en seulement quelques mois grâce à l’argent public détourné.”

Ce proche de Cellou Dalein Diallo a conclu en appelant à un changement : “On ne gouverne pas contre le peuple. Le général Doumbouya doit organiser les élections et partir.”