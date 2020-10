Alhousseiny Makanera Kaké a animé un point de presse jeudi, au cours duquel il a fait des « révélations » sur la « supposée victoire » de Cellou Dalein Diallo au premier tour de l’élection présidentielle de 2010.

Ce député de la mouvance présidentielle a posé d’abord une équation lui permettant de croire que le leader de l’Ufdg « ne mérite pas de briguer la magistrature suprême en Guinée« .

« Cellou Dalein Diallo ne sera jamais élu président de la Guinée (…) », assure Makanera Kaké. Il justifie ce propos par des données du premier tour de l’élection présidentielle de 2010: « On nous a toujours dit qu’il avait eu 44% en 2010, mais quand vous faites une analyse approfondie de la chose, vous trouverez qu’il n’a jamais eu 44% et ne pourra jamais les avoir. Il avait obtenu au premier tour 1.062 .549 voix comparé aux 4.200.00 Guinéens, ça fait environ 25% mais puisqu’au deuxième tour on voulait le confronter à Sidya, ils ont dit que l’électorat de Sidya pouvait facilement broyer celui de Cellou Dalein qui était constant et n’évoluait pas. C’est pourquoi on a annulé tout le premier tour sur l’ensemble du territoire et on a accordé seulement que 500.000 voix. Donc il a eu 25% en 2010. »

Convaincu des 10 ans de gouvernance du Président en fin de mandat, Alhousseiny Makanera Kaké rassure que la réélection d’Alpha Condé pour un troisième mandat ne devrait pas poser problème: « Si vous le croyez, quand il dit qu’il va créer de l’emploi pour tous les Guinéens, c’est bien. Maintenant, si vous voulez le juger, faites-le sur la base de ce que vous lui avez donné et ce qu’il a fait. Tout le monde ne peut pas comprendre, mais Alpha Condé a travaillé plus que Ouattara. Quand Ouattara venait au pouvoir, le budget ivoirien était 10 fois supérieur au budget guinéen « .

Makanera Kaké s’est aussi prononcé sur la prétendue attaque du cortège du Premier ministre à Labé. Il a conseillé aux Guinéens de dissocier l’Ufdg de la communauté peulhe: « Dès le début, nous avons communiqué pour dire de dissocier le Peulh de l’Ufdg. Ce qui s’est passé là-bas ne ressemble pas aux Peulhs, peut-être qu’il y a des partis politiques qui sont en course de vitesse et on fait cela. J’ai demandé aux autres qui sont favorables à la mouvance, d’ouvrir leurs bras et leurs cœurs à tous les Guinéens pour éviter le dérapage, car la violence n’arrangera aucun Guinéen. »

Adama Hawa Bah