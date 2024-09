À quelques semaines de l’ouverture des classes prévue le 25 septembre 2024, le Secrétaire général du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG), Aboubacar Soumah, a exprimé son mécontentement concernant le sort réservé à plusieurs enseignants contractuels après le dernier concours d’intégration à la fonction publique locale. Selon lui, environ 6 000 enseignants contractuels communaux ont été ignorés lors de ce processus de recrutement.

Le syndicaliste a annoncé le dépôt d’une plateforme revendicative auprès du gouvernement. “Avant la fermeture des classes, nous avions déjà formulé ces mêmes revendications, mais elles sont restées sans suite. Nous les avons renouvelées hier, lundi, et nous attendons désormais d’être appelés pour discuter de la situation”, a déclaré Aboubacar Soumah.

Les revendications du SLECG se concentrent principalement sur le recrutement des enseignants contractuels en situation de classe, ainsi que sur les candidats non retenus lors du concours. Aboubacar Soumah insiste sur le fait que ces enseignants, actuellement en fonction, ne peuvent pas être négligés sans que cela ne cause de sérieux problèmes. “On ne peut pas engager une partie et léser l’autre, d’autant plus que les besoins en enseignants sont bien supérieurs au nombre de ceux qui ont été recrutés”, a-t-il affirmé.

Le leader syndical a également critiqué la gestion du dernier concours, estimant que le processus n’a pas été équitable. « Lors de nos négociations, nous avions clairement stipulé que le concours devait être formel et spécifique pour les enseignants contractuels. Malheureusement, ils ont fait ce qu’ils voulaient, en excluant de nombreux enseignants qualifiés et en privilégiant des candidats qui ne sont même pas en situation de classe”, a-t-il dénoncé.

Aboubacar Soumah a souligné que les frustrations sont vives parmi les enseignants contractuels, qui se sentent lésés par ce qu’ils perçoivent comme une injustice flagrante. Il avertit que le SLECG ne “badinera pas” avec cette situation et reste déterminé à obtenir des réponses claires et des actions concrètes de la part des autorités compétentes.