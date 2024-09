L’ancien maire de Matam, Ismael Condé, a tenu à répondre à ses détracteurs qui pensent que son soutien au général Mamadi n’est pas désintéressé.

Le coordinateur du mouvement “Merci mon général” affirme ne s’attendre à aucune récompense pour son soutien au président de la transition. “Si les détracteurs pensent que je fais cela par intérêt ou pour autre chose, c’est leur problème”, a-t-il précisé.

Par ailleurs, il a ajouté : “Mon intérêt est de voir comment le pays peut être stable, comment la sécurité peut progresser, comment cette transition peut être pacifique, et comment nous pouvons en sortir dans les meilleures conditions. Voilà les intérêts que je poursuis dans ce mouvement. S’ils pensent autrement, ils peuvent le dire. J’ai été maire, et comme tous les autres maires, j’ai perdu mon poste. Cela aurait pu être une source de frustration, une raison de m’opposer, mais non. J’ai continué à me battre, car ce qui me lie au CNRD, ce n’est pas une question d’intérêt personnel. Si c’était le cas, je n’aurais aucun intérêt aujourd’hui. Je n’ai aucun poste par décret, je n’occupe aucune position de responsabilité. Les gens me traitent de chômeur dans le quartier, mais je préfère ce statut pour défendre les acquis du CNRD”, a souligné Ismael Condé.