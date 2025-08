À l’occasion de son assemblée générale tenue ce samedi 2 août 2025, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a exprimé sa vive préoccupation face aux récentes inondations qui ont endeuillé plusieurs familles à travers le pays. Le vice-président du parti, Fodé Oussou Fofana, a pointé du doigt l’inaction des autorités de la transition face à un fléau devenu récurrent.

En ouverture de la rencontre, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes. S’adressant ensuite aux militants, Fodé Oussou Fofana a exhorté le gouvernement à assumer ses responsabilités et à agir concrètement pour éviter la répétition de telles tragédies. « Il ne s’agit pas seulement d’observer une minute de silence. Il faut dire que cette situation est inacceptable. Chaque année, nous assistons aux mêmes drames : des Guinéens perdent la vie à cause des inondations. Il est temps de situer les responsabilités », a-t-il déclaré.

Le vice-président de l’UFDG a également dénoncé des comportements inciviques, aussi bien chez certains citoyens que chez des responsables publics. « On ne peut pas passer cela sous silence. Il faut dénoncer ceux qui déversent des déchets dans les fossés, ceux qui construisent dans les zones inondables, mais aussi ceux qui attribuent illégalement ces terrains à des fins commerciales », a-t-il martelé.

Fodé Oussou Fofana a insisté sur la nécessité de sanctionner les auteurs de ces pratiques et a plaidé pour une gestion urbaine plus rigoureuse. « Il faut que chacun réponde de ses actes. Ceux qui sont chargés du curage des caniveaux doivent être interpellés. Ceux qui remblaient illégalement et vendent des zones à risque pour de l’argent doivent être punis. C’est une question de responsabilité collective », a-t-il poursuivi.

Appelant à des mesures urgentes, il a exigé une prise de parole officielle du gouvernement face à cette catastrophe. « Cette situation est intolérable. L’État doit prendre ses responsabilités. Il faut identifier les responsables et appliquer des sanctions. Si rien n’est fait, nous risquons de revivre en juin 2026 la même tragédie qu’en 2025 », a conclu le vice-président de l’UFDG.