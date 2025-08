En marge de l’assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), tenue ce samedi 2 août 2025, le vice-président du parti, Dr Fodé Oussou Fofana, s’est exprimé avec fermeté sur les valeurs de la politique, la conviction et la dignité. Dans un contexte marqué par le départ de certains cadres vers des postes ministériels, son message a résonné comme une réponse directe à ceux qu’il accuse d’avoir trahi l’esprit du parti.

Devant les militants et responsables réunis, Fodé Oussou a placé la loyauté et la dignité au cœur de son discours, rappelant le sens profond de l’engagement politique. : « Il y a des mots qui nous élèvent, des mots qui nous rappellent qui nous sommes et pourquoi nous nous battons. La politique et la dignité font partie de ces mots-là. Faire de la politique, ce n’est pas courir après des postes. Ce n’est pas céder aux appels du pouvoir ni vendre ses principes. Faire de la politique, c’est s’engager. C’est croire à une vision. C’est défendre des idées, une idéologie et un peuple », a-t-il déclaré, avant de fustiger ceux qui, selon lui, ont cédé à la facilité et à l’ambition personnelle.

Des propos qui font allusion aux cadres de l’UFDG qui ont rejoint le CNRD dont Cellou Baldé, ancien coordinateur des fédérations de l’intérieur du parti, nommé ministre de la Jeunesse. « La politique n’a de valeur que si c’est fait avec dignité. La dignité, c’est cette capacité de dire non, même quand le pouvoir fait miroiter les privilèges. C’est refuser de trahir ses camarades (…) », a-t-il dénoncé.

S’adressant directement à ceux qu’il accuse d’avoir accepté des fonctions ministérielles au prix d’une trahison politique, le vice-président de l’UFDG a poursuivi : « Alors je vous demande, c’est quoi un poste ministériel s’il est obtenu avec de la trahison ? Cela revient à renier des années de combat, à tourner le dos à ceux qui vous ont soutenus, à piétiner la confiance des militants pour satisfaire une ambition personnelle. Ce n’est pas une victoire, c’est une défaite morale. C’est une tache qui colle à la mémoire longtemps après que les projecteurs se soient éteints. Mais il ne s’agit pas ici de condamner des individus. Il s’agit de préserver un cap, une éthique et une ligne. Une démocratie solide ne se construit pas sur les reniements et les petites manœuvres. Elle se construit sur la fidélité et la loyauté », a-t-il martelé.

Fodé Oussou Fofana a également salué la détermination des militants restés fidèles malgré les épreuves, tout en lançant un avertissement à ceux qui seraient tentés par les “sirènes du pouvoir” : « À ceux qui doutent encore, rappelez-vous que le pouvoir est éphémère, mais la conscience ne vous quitte jamais. Soyez bien pour notre parti. Soyez bien pour notre combat. Et surtout, restons dignes. Car on peut perdre tout, on peut perdre une élection, mais non l’honneur…»

Le vice-président de l’UFDG a conclu son intervention en soulignant que la loyauté n’est pas un acte de complaisance, mais un choix personnel : « La dignité, la loyauté, on ne la fait pas pour quelqu’un. On le fait pour soi-même. Parce que demain, dans 10 ans, 20 ans, dans 30 ans, on parlera de la politique, on parlera de la Guinée, on parlera des individus. Chacun va récolter ce qu’il a semé. Ce que vous êtes, c’est ce comportement que vous avez aujourd’hui, et dans 50 ans, on parlera de ce comportement-là. Ce que vous faites aujourd’hui va vous suivre et va avoir des conséquences demain.»

Il a terminé sur une note personnelle, affirmant que son engagement repose sur des convictions profondes et non sur la quête de popularité. À ses yeux, l’essentiel n’est pas de léguer un héritage matériel, mais de transmettre des valeurs de droiture et d’intégrité à ses petits-enfants.