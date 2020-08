La Coalition démocratique pour le changement dans la continuité (CODECC) a ouvert sa convention nationale ce lundi 4 août 2020 au Jardin 2 octobre à Conakry.

Il s’agit d’une grande rencontre qui regroupe les cadres du Rpg, les partis alliés ainsi que les délégués de la CODECC dans les différentes régions du pays et la société civile. Le but est de donner la parole aux militants afin de procéder au choix du candidat de la CODECC. Un candidat qui portera « dignement nos couleurs à la faveur de la présidentielle du 18 octobre prochain et qui nous mènera jusqu’à la victoire finale », fait savoir Aboubacar Sylla, ministre des Transports et coordinateur national de la CODECC.

Les délégués de la coalition ont à travers leurs représentants, réaffirmé leur choix sur le Professeur Alpha Condé. La société civile aussi.

Toutefois, le coordinateur national de la CODECC a souligné qu’il est nécessaire de porter le choix un homme ou une femme de grande vertu d’État et de consensus politique. « Un candidat qui pourra parler aux citoyens de la Guinée d’aujourd’hui et de la Guinée de demain », a annoncé Aboubacar Sylla.

« Notre candidat devra être un citoyen de rassemblement et de grande aptitude afin de pouvoir poursuivre et terminer les grands chantiers de développement ouverts en faveur de la population. »

La prochaine élection présidentielle qui consacrera le premier mandat de la 4ème République ne s’organise pas pour un candidat, encore moins contre un autre, ajoute le coordinateur de la CODECC.

« Chaque Guinéenne et Guinéen qui a le désir et qui remplit les critères de candidature devra pourvoir librement s’y présenter. »

Il a invité ainsi les participants à la conventions de faire le bon choix le 18 octobre prochain. « Et consacré dans les urnes, la victoire de la démocratie sur l’anarchie, le triomphe de la lumière sur les ténèbres et le succès de la paix sur la violence, afin de consolider de notre nation. »