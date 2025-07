À l’occasion du séminaire sur les perspectives économiques régionales de l’Afrique subsaharienne, tenu ce mercredi 2 juillet 2025 à Conakry, Issa Diaw, représentant résident du Groupe de la Banque mondiale en Guinée, a présenté une feuille de route ambitieuse pour transformer la croissance guinéenne en un développement durable, inclusif et créateur d’emplois.

Sept domaines prioritaires ont été identifiés pour des réformes urgentes.

1. Stabilité macroéconomique et viabilité de la dette

Le premier axe évoqué concerne la consolidation de la stabilité macro-budgétaire, particulièrement à l’approche des premières exportations de minerai de fer de Simandou.

« Il est impératif de développer un système fiable de prévision des recettes minières, afin de gérer la volatilité des prix et d’éviter le surendettement », a averti Issa Diaw.

Il a également mis en garde contre le risque d’éviction du secteur privé par le recours excessif de l’État au financement bancaire local, appelant à une régulation stricte du marché de la dette intérieure.

2. Mobilisation et gestion des recettes fiscales

Pour renforcer l’autonomie financière de l’État, la Banque mondiale recommande une amélioration de la collecte fiscale et une lutte plus rigoureuse contre l’optimisation abusive.

« Il est impératif de renforcer les capacités de gestion des risques, de contrôle et d’audit de la Direction générale des Impôts », a-t-il souligné.

Il a aussi insisté sur la nécessité de mieux encadrer les prix de transfert pour éviter l’évasion fiscale des multinationales.

3. Accès aux infrastructures essentielles

Selon M. Diaw, une croissance véritablement inclusive passe par l’accès équitable aux infrastructures de base : électricité, routes et numérique.

« Il faut réduire les coûts d’exploitation des entreprises et accroître leur productivité. »

Il préconise notamment une réforme structurelle du secteur de l’électricité, en garantissant la viabilité financière de l’EDG tout en préservant un tarif social pour les populations vulnérables.

4. Développement du capital humain

Le développement humain est également au cœur des recommandations, à travers des investissements dans la santé, l’éducation et la protection sociale.

« Il faut améliorer la couverture et la qualité des services sociaux de base, en comblant les inégalités, notamment entre hommes et femmes. »

L’objectif est de constituer une main-d’œuvre compétente et protégée, moteur d’une croissance inclusive.

5. Amélioration du climat des affaires

Un environnement économique stable et attractif est jugé indispensable. Cela passe, selon Issa Diaw, par le règlement rapide des arriérés de l’État vis-à-vis des entreprises et une collaboration renforcée avec le secteur privé.

« Il est essentiel de mettre en place un processus fiable et pérenne d’amélioration du climat des affaires. »

Des règles claires sont nécessaires pour stimuler l’investissement, encourager l’innovation et faciliter l’accès au crédit.

6. Productivité agricole et développement de l’agro-industrie

La Banque mondiale estime que la Guinée doit mieux exploiter son potentiel agricole en structurant les chaînes de valeur locales.

« Il faut prioriser les réformes qui renforcent la productivité agricole, notamment à travers la recherche, la gestion de l’eau et les services de vulgarisation. »

Le développement de l’agro-industrie est aussi recommandé pour transformer localement les produits agricoles et générer de la valeur ajoutée.

7. Résilience climatique et adaptation

Enfin, Issa Diaw rappelle que la Guinée demeure exposée aux conséquences du changement climatique. Il plaide pour une intégration des enjeux environnementaux dans les politiques économiques.

« Les réformes macroéconomiques et fiscales doivent aussi permettre de financer les mesures d’adaptation, tant au niveau national qu’au sein des entreprises. »

Il souligne que la résilience climatique repose sur la solidité des institutions économiques et la qualité de la gouvernance.

Issa Diaw appelle à une approche intégrée, alliant croissance économique, justice sociale et gouvernance efficace.

« Les défis sont considérables et les solutions urgentes », a-t-il conclu, réaffirmant l’engagement de la Banque mondiale à soutenir la Guinée à travers des investissements, des appuis techniques et le partage d’expertise.