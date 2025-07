L’ancien Premier ministre guinéen, Kabiné Komara, a mis en garde, ce mercredi 2 juillet 2025, contre les incertitudes pesant sur les économies africaines, tout en se montrant relativement optimiste quant aux atouts de la Guinée.

Lors de la présentation du rapport sur les perspectives économiques régionales de l’Afrique subsaharienne, il a déploré les turbulences du commerce mondial et souligné les effets indirects des tensions géopolitiques et commerciales, notamment entre la Chine et les États-Unis.

« Si on leur impose trop de sanctions et qu’ils aient moins besoin d’aluminium, ça va impacter notre production et notre exploitation en alumine, en bauxite », a-t-il prévenu, rappelant la dépendance de la Guinée à l’exportation de matières premières.

Il a ajouté que les secteurs de l’aluminium et du fer pourraient être directement affectés par le ralentissement de la construction dans les pays partenaires.

Pour autant, Kabiné Komara a tenu à rappeler les atouts compétitifs de la Guinée, qui lui permettent de résister aux crises multidimensionnelles qui frappent le monde.

« Il se trouve que nous sommes bien placés parce que notre qualité de fer est exceptionnelle. Ce qui veut dire qu’en termes de coûts de transformation, nous sommes bien placés », a-t-il insisté.

L’ancien Premier ministre a toutefois appelé à la vigilance. Car selon lui, « si les incertitudes persistent, elles pourraient freiner l’élan des investisseurs et créer une période de stagnation ».

Au même moment, Kabiné Komara a évoqué les réformes nécessaires pour transformer ces défis en opportunités et attirer les investissements indispensables.

« Si nous arrivons à mener ces investissements à bon poids et que Simandou produit effectivement les effets attendus, la Guinée pourra s’attendre à un doublement de son PIB très prochainement », a-t-il affirmé, évoquant le potentiel du projet Simandou, dont les retombées économiques pourraient être significatives.