A l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire de l’UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), hier samedi 2 juillet, Fodé Oussou Fofana, vice-président du parti, s’est prononcé sur les résultats de l’examen d’entrée en 7e année. Sur le taux de l’échec remarquable enregistré, il a indexé les autorités d’être à la base.

«Quand j’ai vu le nombre d’admis, j’ai eu pitié de ce pays. Lorsque nous étions jeunes, ce sont les cadres Guinéens qui partaient former les Ivoiriens chez eux. Comme pour dire que la Guinée a connu les plus grands cadres d’Afrique. Mais aujourd’hui le recrutement se fait sur les bases politiques. On recrute des gens qui n’ont aucun niveau, qui n’ont pas poussé les études dans la fonction publique. Il y a même des militants de l’Ufdg qui ont quitté pour aller dans l’autre parti, et quelqu’un qui n’a jamais été à l’école, a été recruté par le feu K² comme professeur de chimie», a fustigé le vice-président de l’UFDG.

Pour Fodé Oussou Fofana, le faible niveau des élèves qui seraient à l’origine de leur échec, reflète le niveau de leurs formateurs.

«Comment voulez-vous que les enfants aient le niveau si les enseignants eux même n’ont pas de niveau, comment voulez-vous que l’enseignement marche quand le budget qui est alloué au système éducatif est moins de 15% et dans les autres pays c’est entre 30et 45% le budget?», s’est-il interrogé.

Il affirme aussi qu’aucun pays au monde ne peut se développer si l’on investit pas dans l’enseignement. D’ailleurs, Fodé Oussou Fofana soutient que la plupart des élèves déclarés admis au CEE cette année, «sont presque tous dans les écoles privées. Dans les autres pays, presque tout le monde envoie son enfant dans le public parce-que c’est là-bas l’État investi le plus. Les enfants ne peuvent pas réussir si les conditions d’apprentissage ne sont pas remplie dans la plupart de nos écoles. C’est triste pour notre pays, c’est triste pour ces enfants qui ne sont que des victimes du système.»