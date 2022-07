Le président du Conseil national de la transition (CNT) a rencontré le samedi 2 juillet 2022, les artisans de Guinée. Il s’est agi d’ouvrir un cadre d’échanges en vue d’une meilleure prise en compte des préoccupations des acteurs de ce secteur.

Dr Dansa Kourouma a rappelé à l’entame que le CNT a été installé il y a quatre mois mais durant cette période beaucoup de chose ont été faites. Ainsi, pour une meilleure prise en compte des préoccupations des toutes les couches sociales, il était nécessaire pour les conseils de rencontrer les acteurs du secteur informel.

Il s’agit là de matérialiser les valeurs prônées par le CNRD, selon son excellence Dr Dansa Kourouma, notamment la bonne gouvernance, la transparence et le rassemblement. «Nous venons vers vous pour vous faire part de nos ambitions, connaître vos préoccupation afin de nous aider à rédiger une nouvelle Constitution prenant compte la préoccupation de toutes les couches sociales et que aucun président ne pourra changer tout seule dans l’avenir. Mais nous ne pouvons pas le faire seule nous avons besoins de votre avis de vos préoccupations afin que vous puissiez aussi être des gardiens de la constitution… En faisant vos plaidoyers, nous pourrons par la suite voir comment prendre des dispositions pour les programme qui viennent et dans l’élaboration du budget afin que les artisans et leurs conditions de vie soient pris en compte», explique-t-il.

Elhadj Boubacar Fofana, président de la Fédération nationale des artisans de Guinée (FENAG), à son tour a remercié le président du CNT pour cette initiative avant d’exprimer les préoccupations de sa corporation.

«Ces artisans ont écouté avec beaucoup d’attention votre intervention et sont vraiment satisfait du CNT… En ma qualité de président des artisans de Guinée, permettez-moi, vous présenter quelques préoccupations des artisans qui sont entre autres : le manque d’accès aux commandes publiques, le manque d’appui technique et financier dans les foires et expositions, la non prise en compte de l’artisanat dans le budget d’investissement national, la menace extérieure contre les produits artisanaux, le problème des déguisements des ateliers artisanaux sur tout le territoire national, l’insuffisance de la formation accordée aux artisans, l’insuffisance des infrastructures artisanales et d’équipements de pointe.»

Il a enfin exhorté le président du CNT, de porter leurs voix auprès des autorités de la transition : «Octroyez 20% de la commande publique aux artisans de Guinée. L’inscription de l’artisanat dans le budget national de l’investissement, la protection de certains produits artisanaux. Prévoir dans l’urbanisation de la Guinée des zones artisanale, à l’image des zones industrielles. Assurer la formation et l’accompagnement des artisans dans leurs différents projets. La construction et l’équipement des villages artisanaux et centre de formation artisanales, l’appui technique et financier des artisans lors des foires et expositions.»

En réponse, le président du CNT a dit : «Tout ce que vous avez dit, toutes les doléances que vous avez posées, on a bien entendu et noté. Beaucoup de vos préoccupations, c’est le gouvernement qui peut vous apporter des solutions. Mais, on va écrire le rapport en incluant toutes vos préoccupations qu’on va adresser au président de la transition élargie au Premier ministre, chef du gouvernement», Dr Dansa Kourouma.