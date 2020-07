Le débat sur l’installation des conseils de quartiers et de districts continue d’alimenter le débat au sein de la classe politique guinéenne. Malgré l’autorisation faite par le président de la République à son ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation de procéder à leurs installation, ces élus locaux peinent toujours à être installer.

Lors d’une rencontre la semaine dernière entre les représentants des partis politiques et le Général Bouréma Condé, la CENI avait annoncé qu’elle ne dispose plus des résultats des dernières élections communales.

Une situation qui irrite la colère des acteurs politiques de l’opposition ayant pris part à ce scrutin. C’est le cas de Saikou Yaya Barry, membre du bureau politique national du parti Union des Forces Républicaines (UFR).

S’expriment sur le sujet, Saikou Yaya Barry demande qui est mieux placé de détenir ces résultats que l’institution en charge de l’organisation des élections en Guinée. Selon lui, « cela est une preuve qu’ils n’ont aucune volonté d’installer ces conseillers ».

« Si non la CENI est démembrée jusqu’à la base, jusqu’au niveau des sous-préfectures. C’est les résultats de ces sous-préfectures », a rappelé ce responsable du parti dirigé par l’ancien Premier ministre Sidya Toure

Pourtant ce sont les résultats des sous-préfectures qui ont permis aux partis politiques d’avoir des conseillers au niveaux des communes ruraux et urbaines, explique Saikou Yaya Barry

« S’ils nous ramènent vers les quartiers c’est parce qu’ils n’ont aucune envie d’installer cela. Ils veulent seulement, montrer à la communauté internationale qu’ils ont en train de faire quelque chose qui ressemble à une démocratisation de notre pays alors qu’on en est pas là. Si non, partons avec ce qui est plus facile à faire. Aujourd’hui on peut installer les conseils régionaux rapidement parce qu’on a des conseils communaux et ce sont les conseils communaux qui se réunissent pour élire les conseils régionaux », précise-t-il

Même si les partis politiques disposent des résultats des bureaux de vote, mais Saikou Yaya Barry dit qu’ils n’ont aucune garantie que ces résultats reflètent ce que la CENI a emmené au niveau centrale. « Pourtant c’est à partir de là on peut confronter.»

Depuis 2010 poursuit ce proche de Sidya Touré, la Guinée est plongé dans une crise politique qui ne dit pas son nom. C’est pourquoi dit-il, le FNDC n’hésitera pas de demander le départ d’Alpha Condé du pouvoir a l’occasion de sa prochaine manifestation.

«Nous sommes en train de nous organiser au sein du FNDC pour organiser notre marche pour demander le départ d’Alpha Condé par qu’on a besoin aujourd’hui que la démocratie voit le jour. Depuis 10 ans nous sommes en train de parler que de politique. C’est la seule chose qui nous reste aujourd’hui», conclu M. Barry.