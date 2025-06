En visite d’amitié en Guinée, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a été interpellé sur les actes xénophobes ciblant des ressortissants guinéens vivant au Sénégal. Il a fermement condamné ces comportements et lancé un appel fort à la préservation du vivre-ensemble entre les deux nations.

Dans son intervention à l’occasion d’un point de presse à la primature, Ousmane Sonko a mis en garde contre les discours de haine et d’intolérance, notamment ceux relayés sur les réseaux sociaux.

“Nous ne pouvons pas accepter des idéologies xénophobes. Le Sénégal est un pays démocratique où la liberté d’expression est garantie, la liberté d’association également, mais ces libertés sont encadrées. Je pourrais rassurer tous les Guinéens qui vivent au Sénégal qu’ils sont chez eux, qu’ils continueront à être chez eux. Et je sais que les Sénégalais qui vivent ici, que j’ai rencontrés hier, sont traités de la même manière ici, en République de Guinée. Les discours d’intolérance et de haine facilités par les réseaux sociaux. Je voudrais appeler notre jeunesse à prendre conscience que cela ne les grandit pas (…)”, a-t-il déclaré.

Il a également tenu à clarifier les causes profondes des difficultés auxquelles font face de nombreux pays africains. Selon lui, les étrangers ne sont pas responsables de ces problèmes.

“Les problèmes que nous avons à l’intérieur de nos pays ne sont pas dus à la présence d’étrangers. C’est dû à l’incapacité de nos leaders dans le passé à gérer nos pays au mieux de leurs intérêts. C’est dû à la corruption endémique, c’est dû à la manière dont nos ressources naturelles ont été bazardées pour la plupart, notre incapacité à avoir une vision articulée, cohérente, permettant de travailler, d’industrialiser nos pays, de créer des emplois et de les offrir aux jeunes. C’est ça, nos vrais problèmes”, a-t-il souligné.

Enfin, Ousmane Sonko a interpellé la jeunesse sur la nécessité de cultiver la paix et le respect, y compris lors des compétitions sportives souvent marquées par des tensions entre nations voisines.

“Je lance un appel à cette jeunesse, je sais souvent qu’elle m’écoute. Au-delà du Sénégal, cette inimitié n’est pas trop forte. Quand vous voyez des compétitions sportives, si la Guinée doit rencontrer le Sénégal, c’est comme si on allait en guerre, alors que c’est taper sur un ballon simplement. Ça vole très bas, les gens s’insultent, les gens se disent des mots. Il faut que nous revenions à ce qui nous a été légué par nos devanciers”, a lancé le Premier ministre.