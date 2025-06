Le ministère de l’Industrie et des PME a procédé, ce mardi 3 juin 2025, à la présentation officielle de l’Atlas de l’Industrie de Guinée, un outil stratégique élaboré à partir du Recensement général des industries (RGI) réalisé en 2023. Ce document inédit, structuré autour de données collectées sur plus de 11 000 unités industrielles à travers le pays, s’inscrit dans le cadre de la Politique nationale de développement industriel (PNDIG) et du programme Simandou 2040.

Fruit d’une vaste opération de terrain mobilisant plus de 380 agents dans les 33 préfectures du pays entre décembre 2024 et janvier 2025, l’Atlas ambitionne d’offrir une vision claire et actualisée du tissu industriel national. Une première dans l’histoire économique de la Guinée.

«L’industrie est le seul secteur capable d’absorber le chômage de masse. C’est pourquoi la vision du chef de l’État, c’est l’industrialisation du pays », a déclaré Boubacar Diallo, directeur national de l’industrie et des PME.

L’objectif est ambitieux : faire passer la part de l’industrie manufacturière dans le PIB de 10,3 % à 25 % d’ici 2040, tripler l’emploi industriel — de 2,5 % à 15 % — et porter à plus de 50 % la transformation locale des matières premières.

Le recensement a révélé un panorama jusqu’ici mal connu : 11 100 unités industrielles ont été identifiées, dont 85 % sont des micro, petites ou artisanales. Une approche nouvelle a été adoptée, fondée sur deux critères : la puissance énergétique consommée et la nature de la matière première utilisée. « Jusqu’ici, on se concentrait uniquement sur les grandes industries. Or, l’industrie, c’est une chaîne, des grands aux petits acteurs », a souligné Boubacar Diallo.

La collecte des données a été facilitée par la plateforme Kogo, capable de fonctionner hors connexion, assurant une couverture complète, y compris dans les zones les plus enclavées.

Une cartographie précise du tissu industriel

Les résultats révèlent une forte concentration des activités à Conakry, qui regroupe à elle seule plus de 3 400 unités industrielles, notamment dans l’agroalimentaire, la métallurgie et le secteur de la construction. D’autres zones comme Dubréka, Coyah et Siguiri présentent également une dynamique notable, en lien avec les services liés aux industries minières et hydrauliques.

L’agro-industrie ressort comme le principal secteur représenté, confirmant sa place centrale dans les choix stratégiques de l’État, suivie par le secteur des matériaux de construction.

Le chiffre d’affaires global du secteur est estimé à plus de 45 566 milliards de GNF en 2024, soit 23,84 % du PIB. Mais il reste concentré : « Les grandes industries, qui représentent 13 % des unités, génèrent à elles seules 70 % du chiffre d’affaires global. Ce sont elles les locomotives », insiste Boubacar Diallo.

La main-d’œuvre industrielle dépasse les 121 000 emplois, dont près de 26 000 occupés par des femmes. Le recensement fait également état d’environ 3 000 travailleurs étrangers.

Un « instrument structurant »

Présidant la cérémonie, Dr Diaka Sidibé, ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, a salué une réalisation « historique». Selon elle, les données collectées sur plus de 11 100 unités industrielles mettent en lumière un potentiel considérable, mais aussi des défis majeurs : 72 % des unités concentrées en milieu urbain, plus de 60 % fonctionnant sur groupes électrogènes, des difficultés d’accès au financement et un déficit criant d’infrastructures.

Pour la ministre, l’Atlas est un « instrument structurant » qui permettra de prioriser les projets, orienter les investissements et renforcer le contenu local. Des enjeux cruciaux à l’heure de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF). « Cet atlas est plus qu’un simple document, c’est une contribution à l’histoire économique de la nation. »

Représentant le Premier ministre, Mohamed Lamine Sy Savané, ministre directeur de cabinet à la Primature, a qualifié le lancement de l’Atlas de «tournant décisif».

Il a souligné le rôle central de cet outil dans la redéfinition des priorités économiques de l’État, en lien avec le programme Simandou 2040, notamment pour la transformation locale des matières premières.

Saluant le travail accompli, il a cependant exprimé une attente forte : « Je reste sur ma faim en sachant bien que dans les jours à venir, on saura quelles sont les entreprises dont les capitaux sont détenus par des Guinéens qui sont différents du droit guinéen pour permettre à l’État guinéen d’accompagner la bourgeoisie locale. »