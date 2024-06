Conakry, 3 juin 2024 – Ce lundi, Dr Sékou Koureissy Condé, président de l’Alliance pour le renouveau national (ARENA), a souligné l’importance cruciale d’un dialogue inclusif pour résoudre les défis de la transition actuelle en Guinée et assurer un retour pacifique à l’ordre constitutionnel.

“Je crois qu’un dialogue inclusif doit tenir compte de toutes les revendications et de toutes les questions individuelles et collectives afin de nous permettre d’aller à un retour à l’ordre constitutionnel”, a affirmé Dr Condé. Il a insisté sur le fait qu’il n’a jamais prôné autre chose qu’un retour à un dialogue inclusif, considérant cela comme le seul moyen de réexaminer toutes les questions cruciales liées à cette transition. “Notre pays en a besoin. Cette transition est une opportunité unique qu’il faut saisir pour permettre au génie guinéen de s’exprimer, de montrer à la face du monde que nous sommes capables de surmonter nos contradictions”, a-t-il ajouté.

Dr Condé a également évoqué l’héritage laissé par les générations précédentes, exprimant le souhait que les efforts actuels puissent servir d’exemple pour les générations futures.

Le président de l’ARENA a lancé un appel urgent pour l’organisation d’un dialogue inclusif et apaisé. “Toutes les autres questions peuvent se résoudre en 48 heures. Organisons un dialogue inclusif et invitons toutes les parties”, a-t-il suggéré, soulignant que les communications à distance ne font qu’ajouter à la méchanceté, à la méfiance et à la confusion, et constituent un frein au progrès.

Enfin, Dr Condé a plaidé pour la mise en place d’un cadre de dialogue élargi et inclusif dès que possible, afin de maîtriser le calendrier de la transition et de déterminer le mode de fonctionnement souhaité pour la Constitution des 50 prochaines années. “Renouvelons un cadre de dialogue élargi et inclusif, le plus tôt que possible pour nous permettre de maîtriser le calendrier, de voir le mode de fonctionnement que nous voulons dans la Constitution pour les 50 années à venir.”