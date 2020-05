Le 3 mai de chaque année est retenu pour la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Une occasion pour rappeler aux gouvernements sur la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse, de moment de réflexion pour les médias professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la déontologie.

«Le journalisme sans complaisance ni crainte» est le thème retenu cette année.

Le Réseau des Médias sur Internet en Guinée (REMIGUI) a dans une déclaration publiée ce dimanche 3 mai, invité ses membres et l’ensemble des medias à s’impliquer d’avantage dans la diffusion des bonnes informations sur le Covid-19.

Déclaration

À l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 03 mai 2020, le Réseau des Médias sur Internet en Guinée (REMIGUI) souhaite une excellente fête à tous les Hommes des medias. Il souhaite un prompt rétablissement à tous les journalistes, techniciens et employés des médias guinéens malades du Covid19.

«Le journalisme sans complaisance ni crainte» est le thème choisi cette année par l’UNESCO pour marquer cette journée. L’importance des médias libres pour fournir au public une information indépendante et fiable, essentielle en temps de crise » est un des sous-thèmes phares. La Guinée avec plus de 1500 cas cumulés positifs, a particulièrement besoin de l’implication des medias dans la sensibilisation et la diffusion des informations exactes sur la maladie.

Le Réseau des Médias sur Internet en Guinée recommande à tous ses membres et à tous les autres journalistes guinéens d’œuvrer pour la circulation des bonnes informations sur le Covid19. Certes, la maladie a considérablement impacté les maigres économies de nos différentes entreprises de presse, mais nous devons continuer à assumer nos responsabilités.

Le REMIGUI souhaite vivement que l’Etat guinéen, au-delà de la subvention accordée à la presse, mette rapidement en place un plan d’accompagnement pour la presse guinéenne dans son ensemble en cette période de crise sanitaire.

Nous avons travaillé et continuons de travailler dans un contexte social et politique difficile. Beaucoup de journalistes ont été violentés l’année dernière et cette année dans l’exercice de leur profession. Dans son classement mondial de la liberté de la presse en 2019, Reporters Sans Frontière classe la Guinée à la 110ème place. Notre pays perd ainsi trois points par rapport à 2019, année à laquelle il était au 107ème rang. Nous devons continuer le combat pour que la liberté de la presse soit effective en Guinée, loin des menaces, intimidations et bastonnades.

Le Réseau des Médias sur Internet en Guinée (REMIGUI) fonde un grand espoir en la mise en place d’une nouvelle équipe à la Haute Autorité de la Communication. Il appelle à faire des choix judicieux et responsables des personnes devant représenter la corporation au niveau de cette instance de régulation de l’information en Guinée.

L’information, comme le disait la Directrice Générale de l’UNESCO, est un droit fondamental. Face à la pandémie de Covid19, nous en profitons pour rendre une fois encore un vibrant hommage à tous les journalistes qui se battent pour livrer de bonnes informations au public. Respectons les gestes barrières ! Vive la liberté de la presse !