Cinq pays ont officiellement intégré le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membres non permanents pour un mandat de deux ans. Il s’agit du Libéria, de la République démocratique du Congo, de la Colombie, du Bahreïn et de la Lettonie. Ces États participeront aux décisions majeures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Parmi les nouveaux entrants, le Libéria se distingue par son retour au Conseil de sécurité, plus de six décennies après son précédent mandat en 1961. Élu avec 181 voix lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, le pays a officiellement entamé son mandat en janvier 2026.

Dans un communiqué, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a réaffirmé son soutien au gouvernement libérien, assurant qu’il pourra compter sur « le plein soutien et l’appui total des États membres de la CEDEAO afin de garantir son succès en s’appuyant sur le travail du Groupe Afrique pour promouvoir les intérêts de l’Afrique de l’Ouest en matière de démocratie, de paix et de sécurité au Conseil de sécurité des Nations Unies ».

Le communiqué précise également que le Libéria, en tant que membre non permanent, prendra part aux discussions sur « la mise en œuvre et l’application intégrale de la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des points similaires de l’ordre du jour, y compris la poursuite de la Zone de libre-échange continentale africaine, les réparations et la réforme du Conseil de sécurité ».

Avec l’élection du Libéria et de la République démocratique du Congo, l’Afrique renforce sa présence et sa voix au sein des instances décisionnelles internationales. Les deux pays africains affichent leur volonté de promouvoir une vision panafricaine des enjeux de sécurité mondiale, axée sur la paix, la stabilité et la consolidation des institutions.

Un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité confère des responsabilités importantes et une place stratégique dans les débats sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales. À ce titre, les membres non permanents participent pleinement aux prises de décision des Nations Unies et disposent du droit de vote, au même titre que les cinq membres permanents — la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie.

Toutefois, contrairement à ces derniers, les membres non permanents ne disposent pas du droit de veto, une prérogative exclusivement réservée aux cinq membres permanents du Conseil.