Dans un communiqué conjoint rendu public ce lundi 2 février 2026, le ministère des Transports et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile ont annoncé la levée des restrictions liées à la circulation des camions gros porteurs. Une décision entrée en vigueur depuis le 1er février, avec pour objectif de fluidifier la chaîne logistique et de faciliter l’évacuation des marchandises au port autonome de Conakry.

« Le ministère des Transports et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile informe les usagers de la route de la levée totale des restrictions de circulation des camions gros porteurs à partir du 1er février 2026 à 8h jusqu’au 31 mars 2026 à 23h59 », précise le communiqué conjoint.

Les deux départements ministériels appellent également la Direction centrale de la police routière ainsi que le syndicat des transporteurs « à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer la sécurité et la fluidité de la circulation ».

Pour mémoire, ces restrictions avaient été mises en place à l’occasion des festivités de fin d’année 2025, dans le cadre des mesures de sécurisation des personnes et de leurs biens. Elles s’appliquaient sur la période allant du mercredi 31 décembre 2025 à 21 heures au jeudi 1er janvier 2026 à minuit.