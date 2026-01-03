À l’approche de l’investiture du président Mamadi Doumbouya, déclaré vainqueur provisoire de l’élection présidentielle du 28 décembre, le chef de la diplomatie guinéenne s’active déjà pour mobiliser les dirigeants étrangers en vue de cet événement.

Dans l’attente de la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême, annoncée dans les prochains jours, Morissanda Kouyaté compte sur les diplomates étrangers accrédités en Guinée pour relayer des démarches auprès de leurs autorités respectives et encourager une forte représentation internationale à Conakry.

S’exprimant lors de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au corps diplomatique, tenue ce vendredi 2 janvier 2025 au ministère des Affaires étrangères, le ministre a rappelé le calendrier serré qui suivra la validation finale des résultats. « Très bientôt, après la proclamation, après la délibération définitive de la Cour suprême, nous allons passer à l’investiture du président élu. Nous n’aurons pas beaucoup de temps », a-t-il indiqué.

À cette occasion, Morissanda Kouyaté a exprimé son souhait de voir une participation massive des chefs d’État et de gouvernement étrangers à la cérémonie d’investiture du président Mamadi Doumbouya. Conscient des contraintes liées aux agendas officiels des dirigeants, il a néanmoins invité les représentants diplomatiques à user de leur influence pour faciliter leur présence à Conakry.

Selon le ministre, cette initiative vise à faire de l’investiture un moment symbolique fort, marquant ce qu’il présente comme le point de départ d’une nouvelle ère pour la Guinée, sous le regard de la communauté internationale. « Je sais que vos présidents sont très occupés, ce sont des programmes d’un an qui sont élaborés, mais je voudrais appeler votre vigilance et votre force diplomatique pour que, lorsque nous allons lancer des lettres d’invitation, vous puissiez mettre tout en œuvre pour qu’il y ait une représentativité de plus haut niveau et que ce soit le point de départ de la Nouvelle-Guinée avec la communauté internationale », a-t-il déclaré.

Cette démarche diplomatique s’inscrit dans la volonté affichée par les autorités guinéennes de renforcer l’ancrage international du pays et de donner à l’investiture présidentielle une portée à la fois politique et symbolique.