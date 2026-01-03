Après la signature d’un protocole additionnel le 3 janvier, à l’issue de longues heures de négociations entamées la veille avec le gouvernement, l’intersyndicale de l’éducation a décidé de suspendre son mot d’ordre de grève et d’annoncer la reprise des cours à compter du lundi 5 janvier 2026.

L’annonce a été faite ce samedi lors d’une assemblée générale de restitution , en présence de nombreux enseignants venus de divers horizons. Dans une déclaration rendue publique à l’issue de cette rencontre, les responsables syndicaux ont justifié leur décision par la conclusion d’un accord formel avec les autorités. « Vu la signature du protocole unifié entre le gouvernement et l’Intersyndicale de l’Éducation (FSPE, SLECG, SNE) en date du 03 janvier 2026, l’intersyndicale de l’Éducation (FSPE-SNE) décide de la suspension du mot d’ordre de grève générale déclenchée le 1er décembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national», ont-ils annoncé.

L’intersyndicale a également tenu à saluer la mobilisation des enseignants durant plusieurs semaines de paralysie du système éducatif. « L’intersyndicale de l’Éducation (FSPE-SNE) remercie les enseignants pour avoir respecté le mot d’ordre de grève malgré les menaces et les intimidations. Vous êtes restés unis et solidaires pour la défense de la cause noble », peut-on lire dans le communiqué.

Conséquence directe de cette suspension, les syndicats appellent à un retour immédiat à la normale dans les établissements scolaires. « À cet effet, elle invite les enseignantes et enseignants de Guinée à une reprise effective des cours ce lundi 05 janvier 2026 à partir de 8h 00 », précise la déclaration.

Cette décision marque un tournant dans une crise éducative qui a fortement perturbé l’année scolaire, en attendant l’application effective des engagements contenus dans le protocole signé entre les deux parties.