Comme chaque premier samedi du mois, ce 4 décembre 2024 est dédié à l’assainissement en Guinée, avec pour objectif d’améliorer l’environnement urbain des différentes villes du pays.

Dans un communiqué, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a exhorté les autorités communales, préfectorales et régionales à concentrer leurs efforts sur les gares routières et les marchés.

L’opération, qui se déroulera de 8h à 12h, marque une nouveauté : la circulation ne sera pas bloquée à Conakry, a précisé le ministère dirigé par Ibrahima Kalil Condé.

Alphonse Iffono