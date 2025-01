Dans son message du nouvel an, le ministre du plan et de la coopération internationale, Ismael Nabé, a expliqué les efforts du gouvernement pour répondre aux attentes de la population. Il a rappelé le rôle de chaque citoyen pour le développement du pays.

Selon le ministre, 2024 a été une année de défis et de triomphes pour les dirigeants actuels de la Guinée. “En tant que gouvernement, nous avons stabilisé le navire et mis le pays dans la bonne direction. Bien entendu, il faudra faire beaucoup plus, et pas seulement par les plus hauts dirigeants, mais par nous tous”, a-t-il écrit.

Selon lui, la Guinée n’est certes pas parfaite, mais elle demeure un pays qui a désormais la chance de connaître un deuxième décollage. “Chaque citoyen a un rôle et une place dans notre société. Personne ne sera laissé pour compte, car nous sommes tous dans le même bateau”, a ajouté le ministre.