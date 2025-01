Le 31 décembre 2024, le discours du général Mamadi Doumbouya a été marqué par deux annonces majeures : la reprise des activités politiques et l’organisation des élections pour marquer la fin de la transition en 2025.

Le président de la transition a insisté sur le fait que 2025 serait une année décisive pour parachever le retour à l’ordre constitutionnel. Mais cette promesse sera-t-elle réellement tenue ? Rien n’est moins sûr sachant que l’année dernière, le 31 décembre 2023, le chef de la junte avait également promis la tenue d’un référendum constitutionnel en 2024.

Cependant, ce référendum n’a pas eu lieu, et nous en sommes encore au stade de la vulgarisation de l’avant-projet de constitution, censé être soumis au vote référendaire.

Alors que le 31 décembre 2024, qui devait marquer la fin de la transition, est désormais derrière nous, le président Doumbouya a réitéré ses engagements, en affirmant : “2025 sera une année électorale.” Il a ajouté qu’il prendrait bientôt un décret fixant les dates des élections.

Mais ces nouvelles promesses ont du mal à convaincre l’opinion. Plusieurs acteurs et observateurs, qui gardent en mémoire les engagements non tenus du président et son gouvernement sont sceptiques.

De nombreux Guinéens, lassés des promesses répétées, estiment que ces annonces ne sont qu’un moyen de franchir la date du 31 décembre 2024, sans aucune intention de réellement aboutir.

D’autres y voient des manœuvres destinées à apaiser temporairement les opposants au régime du CNRD, qui prévoient de nouvelles manifestations dès le 6 janvier.

Dans la réalité, rien ne garantit que les Guinéens se rendront effectivement aux urnes cette année, d’autant plus qu’aucune préparation concrète n’a encore été observée sur le terrain.

Les Guinéens, pris au piège d’une transition dont ils ne connaissent plus la fin, attendent désespérément le retour à l’ordre constitutionnel, tel que promis par la junte. Pendant ce temps, les dirigeants actuels du pays, eux, ne semblent pas pressés d’ aller aux élections.

Des voix autorisées dans le gouvernement ont déjà affirmé que janvier 2025 marque le début de la refondation sans préciser à quand celle-ci va se terminer.

Le programme Simandou 2040, devenu la marque préférée et privilégiée de toutes les actions de la transition en dit long sur les ambitions des autorités guinéennes à poursuivre la refondation.