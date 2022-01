Le discours du Colonel Mamadi Doumbouya ne rassure pas le président de la Nouvelle Guinée (NG). Selon Mohamed Cissé, il y avait mieux à dire sur comment se porte l’économie guinéenne. C’est pourquoi, il estime que le chef de l’État est passé à côté de ses différentes missions depuis le renversement du pouvoir Condé le 05 septembre 2021.

Le président de la transition s’est adressé aux guinéens à l’occasion du nouvel an le vendredi 31 décembre 2021. Le Colonel Mamadi Doumbouya a fait plusieurs annonces comme la tenue des assises nationales dénommées »journée de vérité et de partage »; le CNT pour la nouvelle Constitution; l’organisation des élections, etc. A en croire le leader de la Nouvelle Guinée, le discours du président de la transition est »vide ».

« Quand vous lisez ce discours, vous ne vous rendez pas compte que c’est un chef d’Etat qui s’adresse à la nation. Parce que dans son discours, on ne nous dit pas comment est-ce que l’économie se porte ? Toutes les questions essentielles de la nation, il ne les apporte pas. L’année, c’est le bilan. Depuis le 05 septembre (jour du renversement d’Alpha Condé), jusqu’à maintenant quels sont les actes qu’il a posés? Comment a-t-il trouvé notre économie ? Ce n’est pas seulement venir s’arrêter devant nous pour nous dire voilà (…) Moi je pense que le discours est vide. Pour les actes qu’il est en train de poser, cela ne nous donne pas confiance. Au contraire, on est en train de perdre confiance à Doumbouya et c’est extrêmement dangereux pour lui », regrette Mohamed Cissé.

Le président du Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD), a dans son discours du nouvel an, autorisé aussi l’ex-président Alpha Condé à aller à l’étranger pour des soins médicaux. Toutefois, il est recommandé que la période n’excède pas un mois, sauf avis contraire de ces médecins. « Quand vous voyez d’abord la forme avec laquelle on a fait sortir le président Alpha Condé, il est complètement passé à côté. Alpha Condé n’est pas là. Il est sorti depuis longtemps. Avant de sortir, Alpha devait être présenté à un juge. On devait mettre en place un collège médical qui devait statuer sur sa santé pour dire oui, il faut qu’il soit évacué pour des soins. Dans tout ça, où est le rôle de la justice ? C’est le CNRD même qui est en train de pagailler sur la transition. Le Colonel Mamadi devient plus dangereux qu’Alpha Condé. Ça c’est très dangereux pour la République », a conclu le président de la Nouvelle Guinée chez nos confrères de la radio Fim, ce lundi 03 janvier 2022.