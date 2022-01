La Jeune chambre internationale (JCI-Guinée) a renouvelé ses instances dimanche 02 janvier 2022, à travers une assemblée générale introductive. Cet événement qui a abouti à l’élection de deux présidents locaux, a été organisé d’un hôtel de la place, par la JCI Conakry-Élite en synergie avec Conakry-Lumière.

L’assemblée générale introductive au sein de la Jeune chambre internationale, consiste au transfert des charges (le pouvoir) des sortants aux nouveaux entrants. Au compte de la mandature 2022, Aïssatou Diallo et Abdoulaye Camara, ont été élus respectivement, à la tête de la JCI Conakry-Elite et la JCI Conakry-Lumière. Ils auront juste un an d’exercice pour travailler sur des immenses projets que la structure mettra en place.

« J’espère que mon équipe et moi allons mériter la confiance des membres, et nous allons relancer les couleurs de notre organisation au plus haut niveau, au niveau de la JCI Guinée », a exprimé Aïssatou Diallo.

Un plan d’action a été validé au cours de cette assemblée. Son exécution sera parmi les axes prioritaires de la présidente élue de la JCI Conakry-Élite. «Mon équipe et moi, allons travailler dans ce sens, afin de clôturer ce plan d’action avec succès… », a-t-elle laissé entendre.

Comme son homologue de Conakry-Elite, Abdoulaye Camara s’est dit conscient des immenses tâches qui l’attendent. « C’est un sentiment de satisfaction, de joie et de lourdes charges également, parce que nous savons que, la Jeune chambre, c’est “un homme, un an, un mandat”. Un an apparaît long, mais très court également. Quand on regarde le plan d’action qu’on est tenu obligé à réaliser à tout prix, on se dit vraiment que c’est court », a martelé le président élu pour la mandature 2022, de la JCI Conakry-Lumière.

Aussitôt élu, Abdoulaye prévoit déjà la réalisation de quelques projets phares, comme une bourse pour une élève. « C’est un projet qui consiste à amener les jeunes filles démunies à les scolariser et suivre leurs cursus scolaires. Nous avons des projets coaching et orientations professionnelles, c’est-à-dire, aider les jeunes diplômés sans emploi à trouver du boulot sans attendre l’État… », a-t-il ajouté, citant aussi des projets s’inscrivant dans l’humanitaire.

La cérémonie a connu également l’intronisation des nouveaux adhérents, dont 3 de Conakry-Elite et 2 de Conakry Lumière qui ont prêté serment. Enfin, un vote a eu lieu pour valider les projets de la JCI-Guinée.