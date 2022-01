L’ancien locataire de Sékhoutouréyah, a bénéficié d’une liberté de sortie périodique, de la part du Colonel Mamadi Doumbouya, afin d’aller se soigner à l’étranger. Cette autorisation a été officiellement annoncée au cours de la lecture du discours de l’An, par le président de la transition, le vendredi 31 décembre 2021.

Le collectif des partis politiques Rpg Arc-en-ciel et ses alliés, ont exprimé leur satisfaction ce lundi 3 janvier 2022, au siège du parti, à travers une déclaration. Les membres ont salué l’avancée significative intervenue, d’après eux, dans le traitement de la situation du professeur Alpha Condé.

Après avoir remercié le CNRD et les Chefs d’Etat et la Commission de la CEDEAO, ces responsables de l’ancien parti au pouvoir ont « exhorté la junte à poursuivre leurs efforts visant à instaurer un climat social apaisé en Guinée et la cohésion sociale entre tous les acteurs socio-politiques. »

Le collectif des partis politiques Rpg Arc-en-ciel et alliés ont réitéré en outre, la bonne disposition d’œuvrer dans le sens du bon déroulement de la transition dans un environnement de quiétude sociale

Ils ont félicité leurs militantes et sympathisants pour la constance de leur mobilisation et les a encouragé à continuer de maintenir, dans l’ordre et la discipline, le climat de paix et d’entente sociale ainsi que la sérénité observée depuis les évènements du 05 Septembre 202.