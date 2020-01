Législatives 2020: ce que les jeunes cadres leaders comptent faire pour éviter l’impasse

Les membres de l’Association cercle des Jeunes cadres leaders ont présenté, ce vendredi 3 janvier 2020, leur structure et leur projet pour les législatives. C’est un projet qui facilitera les échanges entre parties prenantes au processus électoral du février 2020. Il permettra également les débats entre les partis politiques pour ces prochaines élections législatives.

En face des médias, ces jeunes ont montré leurs préoccupations quant aux enjeux de ces élections. Ils ont aussi affiché leurs inquiétudes vis-à-vis des hostilités à caractère ethnocentrique qui tournent autour des ces échéances.

Ainsi, pour réussir dans ce projet de médiation, les Jeunes cadres leaders se sont fixés des objectifs. D’abord comme objectif général, faire intervenir beaucoup plus de jeunes dans l’arène politique et faire changer l’image ou certaines pratiques dans les différents partis politiques qui existent en Guinée.

Dans leur médiation, ce cercle de jeunes comptent appliquer la stratégie lobbyiste. « Les lobbys sont des groupements qui font des propositions de lois et des choses pour la société. Et dire que c’est comme ça, elles devraient être ou le contraire. On change le mal. On fait des propositions pour que la société« , suppose Bangaly Davide CISSE, président de l’association cercle des Jeunes cadres leaders.

Ces jeunes ont, dans un message rédigé pour la circonstance, interpellé les partis politiques, les acteurs de la société civile, les jeunes, les forces de l’ordre et les institutions de la République et celles internationales, à s’investir pour ma paix en Guinée.

« Que chacun de son pouvoir petit qu’il soit, œuvre pour que la paix règne en Guinée. Que chacun de nous fasse un pas vers la paix! Que chacun bannisse la violence, car la violence n’a jamais été la solution pour les hommes depuis la naissance de l’humanité ! Nous devons chasser dans nos cœurs, la haine de la manipulation politique. C’est seulement dans les périodes électorales que les propos de va-t-en-guerre atteignent ce niveau. Bannissons cette comédie politique […] », ont plaidé ces jeunes dans une déclaration lue par Mariam Kourouma, membre de l’association.

L’Association cercle des Jeunes cadres leaders est composée de jeunes de la présidence, des ministères, des organisations de la société civile et des partis politiques.