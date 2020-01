Arrestation d’Elie Kamano: le FNDC condamne et appelle à une grande mobilisation ce lundi à Gueckedou

Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), cette plateforme à laquelle appartient Elie Kamano vient de réagir à l’arrestation du président du PGSD ainsi que 12 autres personnes. Elie Kamano et compagnons sont poursuivis pour troubles à l’ordre public, suite à l’interdiction du concert que voulais organiser son groupe les 29 et 30 décembre au fleuve Makona.

COMMUNIQUE

Les principes de la démocratie et de l’État de droit sont constamment foulés au sol en Guinée par les institutions censées en garantir le plein exercice.

L’arrestation arbitraire du Général Elie Kamano et de 12 de ses compagnons ce jeudi 2 janvier 2020, au motif fallacieux de troubles à l’ordre public, en est une illustration éloquente.

Alors que l’artiste Elie Kamano et douze membres de son groupe devraient se produire dans le cadre des festivités annuelles de la ville de Guéckédou, en présence de milliers de fans, des individus zélés, à la solde du pouvoir, ont entravé leur liberté d’expression et de circulation en les en empêchant.

Les citoyens opposés au 3ème mandat illégal d’Alpha Condé ou critiques sur son bilan négatif à la tête de l’État sont victimes de persécutions orchestrées par le régime.

Le FNDC condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques anti-démocratiques et appelle à la libération immédiate des citoyens arrêtés. Ces arrestations constituent de graves atteintes aux droits fondamentaux consacrés par la Constitution que le FNDC s’emploie à défendre inlassablement depuis sa création.

Les avocats du FNDC ont été déployés sur le terrain pour défendre Elie Kamano et toutes les personnes injustement arrêtées dans le cadre de cette affaire.

Le FNDC félicite ses membres et sympathisants de Guéckédou qui ont publiquement exprimé leur opposition au projet funeste de troisième mandat pendant les festivités de fin d’année organisées dans leur ville.

Le FNDC appelle la population de Gueckédou à ne pas céder à ces tentatives d’intimidation car nul ne doit être inquiété pour avoir exprimé son opposition aux velléités de confiscation du pouvoir par le clan mafieux qui gouverne notre pays.

Toute la population de Guéckédou est invitée à se mobiliser massivement pour la défense des droits légitimes et inaliénables de ces citoyens dont la comparution est programmée ce lundi 6 janvier prochain.

Ensemble unis et solidaires, Nous vaincrons.

Comme nous vous l’annoncions précédemment, le procès de ces artistes pourrait s’ouvrir ce mardi 07 janvier 2020 au Tribunal de Première de Gueckedou.