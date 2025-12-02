Après dix-huit heures d’âpres discussions, le gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation ont finalement trouvé un terrain d’entente. Les deux parties ont signé un protocole d’accord portant sur plusieurs points sensibles, notamment la revalorisation des primes, le déblocage des salaires, la poursuite du reclassement des enseignants et la révision du statut particulier. Ce compromis met provisoirement fin aux tensions et ouvre la voie à la poursuite du dialogue en février 2026.

Voici le contenu du protocole d’accord conclu entre le gouvernement et le syndicat :

1. De la révision immédiate de la date d’ouverture des salles de classe 2025-2026

Résolution :

2. De la mise en place d’une Commission technique bipartite gouvernement / intersyndicale de l’éducation pour la révision et l’application du statut particulier de l’enseignement pré-universitaire et de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Résolution :

La Commission technique bipartite a été mise en place et un projet de statut révisé a été transmis aux autorités. Après échanges, et dans le souci de prendre en compte les préoccupations des enseignants – ainsi qu’à la suite du retrait du SNAESURS du processus de négociation – il a été convenu de :

Poursuivre la révision du statut particulier à partir du mois de février 2026 ;

Statuer sur les primes et indemnités ne concernant que les enseignants du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de celui de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

S’agissant de ces primes, les parties se sont accordées sur :

– La revalorisation de la prime de préparation mensuelle de 100 000 GNF à 500 000 GNF, échelonnée comme suit :

• 300 000 GNF à compter de février 2026 ;

• 500 000 GNF à compter de juillet 2026.

– La revalorisation de la prime de craie mensuelle de 125 000 GNF à 500 000 GNF, échelonnée comme suit :

• 300 000 GNF à compter de février 2026 ;

• 500 000 GNF à compter de juillet 2026.

– L’extension des avantages du décret D/2024/0027/PRG/CNRD/SGG du 24 janvier 2024, fixant la rémunération des fonctionnaires titulaires des grades d’assistant, attaché de recherche, maître assistant, chargé de recherche, maître de conférences, maître de recherche, professeur et directeur de recherche, à condition d’être titulaire de grades académiques.

Il reste entendu que, pour l’application de ce point relatif aux primes, les IRE, DPE, DCE, les chefs d’établissement et les directeurs d’école doivent transmettre les listes des enseignants bénéficiaires des primes de craie, de préparation et de documentation.

3. Poursuivre le déblocage des salaires de juillet–août 2025 des enseignants, avec paiement intégral des primes amputées, et rouvrir la plateforme FUGAS pour le déblocage des salaires bloqués depuis décembre 2023

Résolution :

Les parties conviennent de mettre en place une Commission bipartite (DGFP, IGAP et syndicat) pour examiner les dossiers des agents bloqués. Ces dossiers, transmis par les chefs DRH, doivent être accompagnés des listes cosignées par les DPE, DCE, chefs d’établissement et responsables syndicaux afin de procéder au déblocage des cas justifiés fin décembre 2025.

4. Du reclassement des enseignants recyclés et de ceux admis aux examens professionnels, de leur prise en charge et de la poursuite de l’organisation annuelle de ces examens

Résolution :

Le gouvernement s’engage à prendre en charge, dès janvier 2026, les arrêtés de reclassement des enseignants admis aux examens professionnels, session 2017.

5. De l’engagement des enseignants contractuels non retenus et ceux de la zone spéciale de Conakry

Résolution :

Après avoir rappelé le principe d’accès à la fonction publique par voie de concours, le gouvernement invite les syndicats de l’éducation à sensibiliser les enseignants pour leur enregistrement dans les comptes de l’enseignement pré-universitaire, où ils seront prioritaires.

NB : Tous les autres points du mémorandum ayant une incidence financière seront discutés dans le projet révisé de statut particulier de l’éducation.

Au terme des discussions, les parties se félicitent de l’esprit de responsabilité ayant caractérisé ces négociations et s’engagent au respect scrupuleux du présent protocole d’accord, lequel suspend, à compter de ce jour, le processus de négociation sur les autres points du mémorandum jusqu’en février 2026.