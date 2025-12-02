Le footballeur international guinéen, Ibrahima Camara est au cœur d’une affaire de viol en Pologne où il évolue. L’attaquant du syli national a été placé en détention provisoire, le temps que les faits soient examinés par les autorités compétentes.

Le joueur de Radomiak Radom est assisté par son avocat, mais pourrait rester éloigné des terrains pendant plusieurs jours, en attendant la suite de la procédure.

Selon Daniel Stańczyk, avocat du joueur, les éléments avancés pour soutenir l’accusation seraient insuffisants ou non concluants. « Le tribunal a appliqué la plus sévère des mesures préventives à savoir la garde à vue. Je ne dis cela parce que c’est mon client et que je le défends. Dans cette affaire ci, l’élément de preuve, laissez-moi insister là-dessus, est vraiment ambigu », a-t-il déclaré.

Selon la presse locale, Ibrahima “Koeman” Camara aurait invité une femme de 30 ans à son domicile. Il l’aurait rencontrée via une application de rencontre en ligne.

La victime a porté plainte auprès des autorités, qui ont mis une ordonnance d’éloignement à l’encontre du guinéen, le temps de l’enquête. Le milieu de terrain guinéen, Ibrahima Camara est dans une grosse merde en Pologne pour une histoire de viol.

Sans pour autant apporter un quelconque soutien à une personne soupçonnée de délit sexuel, j’espère de tout mon cœur que le joueur de Radomiak Radom, déjà placé en détention préventive, est innocent.

D’après son avocat, Daniel Stańczyk, dans des propos rapportés par Weszło : « Le tribunal a appliqué la plus sévère des mesures préventives, à savoir la garde à vue. » L’avocat estime que l’élément de preuve n’est pas clair et net. “Je ne dis pas cela parce que c’est mon client et que je le défends. J’exerce cette profession depuis 20 ans et, dans cette affaire-ci, l’élément de preuve, laissez-moi insister là-dessus, est vraiment ambigu.”, a-t-il déclaré.

En attendant la suite de la procédure, l’nternational guinéen reste placé en garde à vue. S’il est reconnu coupable, il risque entre 2 et 15 ans de prison ferme, selon le code pénal polonais.

Par ailleurs, le club polonais a annoncé la suspension du joueur et sa pleine coopération avec les autorités chargées de l’enquête.