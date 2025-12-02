Le monde syndical guinéen est sous le choc après l’annonce du décès d’Abdoulaye Sow, figure emblématique du mouvement syndical et secrétaire général de l’USTG. Ses proches collaborateurs, profondément éprouvés, ont livré des témoignages empreints d’émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé, respecté et entièrement dévoué à la défense des travailleurs.

Mariama Dalanda Barry, secrétaire générale adjointe de l’USTG, dit pleurer « un ami, un compagnon de lutte ». « J’ai perdu un ami, un compagnon de lutte, un confident. Le général Sow était connu de tout le monde, au niveau national comme international. C’est un grand homme qui a porté la voix des sans-voix et défendu les travailleurs », témoigne-t-elle.

Elle évoque leur longue complicité au sein du mouvement syndical, notamment pendant la période de scission de l’USTG : « Il avait une confiance totale en moi, et moi réciproquement. Ceux qui ont vécu cette période savent que j’étais toujours à ses côtés. Aujourd’hui, tout ce que je peux faire, c’est prier pour le repos de son âme».

Mariama Dalanda revient également sur leurs derniers échanges, survenus quelques jours avant le drame : « Vendredi, il m’a dit qu’il ne se sentait pas bien. Dimanche, nous avons encore parlé. Il est parti de lui-même à l’hôpital… Hier, on m’a dit qu’il était en réanimation. J’ai tout fait pour le voir une dernière fois, mais Dieu en a décidé autrement ».

Pour Aboubacar Sidiki Mara, membre du Conseil national de la transition (CNT), le mouvement syndical perd un « patriote ». « Pour nous, ce n’est pas un syndicaliste qui meurt, c’est un patriote qui se repose. Il ne s’est pas battu que pour le mouvement syndical. C’était un homme qui voulait que la Guinée avance », souligne-t-il.

Il rappelle son rôle déterminant lors des tensions de 2010 : « Quand rien n’allait, il a été l’un des pionniers de la réconciliation entre syndicats et partis politiques. Aujourd’hui, c’est tout le pays qui porte le deuil ».

« Un grand combattant pour les travailleurs»

Elhadj Oumar Bella Diallo, membre fondateur de l’USTG, salue la mémoire d’un dirigeant visionnaire : « Il a toujours défendu les intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi les entreprises. Quand une société était en difficulté, il venait à la rescousse ».

Alfa Mamadou Pathé, syndicaliste ayant longtemps collaboré avec le défunt, décrit «un négociateur chevronné, infatigable». «C’était un travailleur chevronné, un combattant qui a consacré toute sa vie à l’amélioration des conditions de travail dans le secteur bancaire et au-delà. Son départ laisse un vide immense », dit-il.

Il se souvient l’avoir rencontré pour la dernière fois lors d’une réunion à l’Inspection du travail : « Ce n’était pas quelqu’un qui lâchait prise. Même affaibli, il continuait de se battre pour les travailleurs ».

Un leader qui laisse une empreinte durable

Au-delà des structures syndicales, c’est toute la nation qui semble pleurer un homme ayant marqué plusieurs décennies de luttes sociales. Guidé par une conviction inébranlable, Abdoulaye Sow aura été :

– un défenseur des travailleurs,

– un médiateur dans les crises nationales,

– un leader respecté,

– un homme de terrain,

– un patriote profondément attaché à la justice sociale.

Ses compagnons de lutte s’accordent à dire que son héritage demeurera une référence pour les générations futures du mouvement syndical guinéen.