À l’approche de la présidentielle du 28 décembre 2025, le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) renforce ses mises en garde à l’endroit de ses cadres. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, tenue ce lundi 1er décembre, le ministre Ibrahima Kalil Condé a rappelé avec insistance l’exigence de neutralité de l’administration dans le processus électoral.

Selon le service de communication du département, “au cours de la rencontre, Monsieur le Ministre a invité les cadres du MATD à l’impartialité dans le processus électoral”.

Cet appel intervient en pleine campagne, alors que la présence de certains responsables administratifs dans des activités perçues comme partisanes alimente les critiques.

Plusieurs observateurs dénoncent l’implication inappropriée de cadres de l’État, notamment les administrateurs territoriaux, pourtant tenus de maintenir une stricte neutralité afin de garantir la crédibilité et la transparence du scrutin.